רכבת הפוניקולר "אלבדור דה גלוריה" בליסבון, אחת האטרקציות התיירותיות המוכרות בעיר, הייתה היום (רביעי) לזירת אסון.

לפי הדיווחים מפורטוגל, הקרון ירד מהפסים וגרם למותם של שלושה נוסעים ולפציעתם של לפחות עשרים נוספים, בהם שניים במצב אנוש.

מדובר ברכבת מיוחדת שמוכרת בשם "פוניקולור" – קרון המחובר בכבל פלדה ומטפס במסילה תלולה במיוחד. בליסבון נבנו כמה רכבות כאלו עוד במאה ה-19, כדי לאפשר גישה נוחה למדרונות החדים שבין מרכז העיר לרחובות הגבוהים. ה"אלבדור דה גלוריה" מחברת את השדרה המרכזית עם שכונת Bairro Alto, והיא נחשבת לאחת האטרקציות האהובות על תיירים, המשלבת תחבורה ונוף.

עם הדיווחים הראשונים הוזעקו למקום כוחות הצלה גדולים. "אנחנו יודעים שיש מספר רב של נפגעים. עדיין מוקדם לקבוע את היקף האסון", אמר פאולו סוזה, מפקד משמרת בכבאות ליסבון, לסוכנות רויטרס. כשהצוותים הגיעו למקום הם מצאו את הקרון ההרוס כמעט לחלוטין, לאחר שהתנגש בעוצמה בקיר בניין.

גורם בכבאות מסר לעיתון הפורטוגלי Observador כי ככל הנראה נקרע כבל ההנעה של הרכבת. הקרון, שאיבד שליטה, הידרדר במורד התלול והתנגש בקיר. לפחות חמישה מהפצועים מוגדרים במצב קל, ואחרים הובהלו לבתי החולים בעיר עם פציעות שונות.

זהו אינו המקרה הראשון שבו מתרחשת תאונה ברכבות המסילה התלולות של ליסבון. בשנים האחרונות דווח על כמה תקלות והתנגשויות, אך אף אחת מהן לא הגיעה להיקף הקטלני שאירע היום. הרשויות פתחו בחקירה לבדיקת נסיבות האסון, ומנסים להבין אם מדובר בכשל נקודתי או בבעיית תחזוקה חמורה.