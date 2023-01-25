חטיבת גולני היא אחת מיחידות הצנחנים המובילות בצה"ל. החטיבה הוקמה בשנת 1948 והשתתפה במספר מבצעים צבאיים מרכזיים לאורך השנים, כולל מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים ומבצע "שלום הגליל". חיילי החטיבה ידועים בהישגיהם הקרביים והמקצועיות הרבה שלהם.

במהלך מלחמת ששת הימים, חטיבת גולני שיחקה תפקיד מרכזי בכיבוש רמת הגולן. בהמשך, במלחמת יום הכיפורים, חיילי החטיבה נלחמו בקרבות עזים על הגבול הסורי והצליחו לעצור את ההתקדמות הסורית. בשנות ה-80, השתתפה החטיבה במבצע "שלום הגליל" בלבנון.

כיום, חטיבת גולני היא אחת מיחידות הצנחנים המובילות בצה"ל. החטיבה ממוקמת בצפון הארץ ומשמשת ככוח מרכזי להגנה על הגבול הצפוני. חיילי החטיבה עוברים אימונים קשים ומקצועיים, המכשירים אותם להתמודד עם אתגרים ביטחוניים מורכבים.