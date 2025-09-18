דרמה בצה"ל: הפרקליטות הצבאית הודיעה היום (חמישי) כי בכוונתה להגיש כתב אישום כפוף לשימוע נגד אלוף־משנה (במיל') יואב ירום – מי ששימש כראש מטה חטיבת גולני – בגין חלקו במותם של סמל גור קהתי, לוחם גולני, וזאב ארליך, חוקר ארץ ישראל, שנהרגו בנובמבר האחרון בהתקלות עם מחבלים בשטח לבנון.

לפי החשד, ירום הכניס את ארליך, שכונה "ז'אבו", לסיור במבצר העתיק קלעת שמע, בניגוד לנהלים. קהתי היה חלק מהכוח שאבטח את הכניסה, אך הפעולה הסתיימה באסון: במהלך השהות בשטח נפתחה אש, במהלכה נהרגו ארליך וקהתי וירום עצמו נפצע באורח בינוני. אחד הסעיפים שבהם צפוי ירום להיות מואשם הוא "המתה בקלות דעת" – עבירה חמורה שהשלכותיה עלולות להיות דרמטיות.

חקירות ותחקירים

ירום נחקר שלוש פעמים באזהרה במצ"ח, ונבדק גם במסגרת תחקיר מבצעי פנימי בצה"ל. הוא הושעה מתפקידו בהוראת הרמטכ"ל דאז, הרצי הלוי, עד לסיום החקירה. בחקירותיו טען ירום כי הכניסה למבצר נבעה מצורך מבצעי, אך גרסתו נסתרה בעדויות לוחמים שנכחו בזירה.

בדצמבר האחרון חשף עיתון "הארץ" עדויות שגבתה משפחתו של קהתי, אשר הפכו לראיות מרכזיות בתיק. העדים טענו כי הכניסה למבצר כלל לא נכללה בתוכניות, וכי ההתנהלות בשטח הייתה רחוקה ממשימת לחימה.

כאב המשפחה

משפחתו של גור קהתי קיבלה את הודעת הפרקליטות בהתרגשות מהולה בכאב. "העמדתו לדין של הקצין בעבירה זו מתחייבת לאור ההתנהלות הפלילית המופקרת שגרמה לטרגדיה", אמרו בני המשפחה. "זה לא ישיב לנו את גור, אבל אולי יעצור מקרים דומים בעתיד".

גרסת ירום

בפני כלי התקשורת ניסה ירום להציג תמונה אחרת. בראיון לתוכנית עובדה בערוץ 12 טען כי חשב שארליך פועל במסגרת שירות מילואים:

"הוא נכנס כל שבוע עם כוחות צבא מאז שנות ה־80. מבחינתי הוא היה חלק מהמנגנון הצבאי", אמר.

לדבריו, "אף מפקד בצה"ל לא היה מונע מז'אבו להיכנס".