אי - שטח יבשה המוקף במים

אי הוא שטח יבשה המוקף לחלוטין במים, בין אם מדובר באוקיינוס, ים, אגם או נהר. איים יכולים להיווצר במגוון דרכים, כולל פעילות געשית, תנועת לוחות טקטוניים, או היפרדות מיבשת. גודלם של איים נע מסלעים קטנים ועד ליבשות למחצה כמו גרינלנד.

איים ממלאים תפקיד חשוב במערכת האקולוגית העולמית. הם מהווים בית גידול ייחודי למינים רבים של בעלי חיים וצמחים, ולעיתים קרובות מתפתחים בהם מינים אנדמיים - כלומר, מינים שאינם קיימים בשום מקום אחר בעולם. דוגמה מפורסמת לכך היא איי גלפגוס, שם התפתחו מינים ייחודיים שהיוו השראה לתיאוריית האבולוציה של דרווין.

מבחינה גיאופוליטית, איים משחקים תפקיד משמעותי ביחסים בינלאומיים. הם משמשים כנקודות אסטרטגיות לשליטה ימית, מהווים בסיס לתביעות על מים טריטוריאליים ומשפיעים על הגדרת אזורים כלכליים בלעדיים. סכסוכים רבים בעולם נסובים סביב ריבונות על איים, כמו המחלוקת בין יפן לסין על איי סנקאקו/דיאויו.

בעידן של שינויי אקלים, איים נמצאים בחזית המאבק בעליית מפלס הים. מדינות-אי רבות, במיוחד באוקיינוס השקט, מתמודדות עם איום קיומי ממשי בשל עליית מפלס הים והצפות תכופות. תופעה זו מעלה שאלות מורכבות בנוגע להגירה סביבתית ולעתידן של קהילות שלמות.