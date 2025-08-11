כיכר השבת
לחובבי פרטיות מוחלטת

פינת גן עדן קסומה: האי הבריטי עומד למכירה - זה המחיר שתשלמו עבורו

אי וולשי קטן, סלעי ומבודד, יוצא עכשיו למכירה בבריטניה - במחיר שמתחיל מ-3 מיליון ליש"ט ומעלה | תורן איילנד, אי שכולו מבצר ישן מהמאה ה-19 אולי ימשוך קונים שמחפשים שילוב של היסטוריה, בידוד ונוף מרהיב | כך זה נראה (בעולם) 

האי הקסום שעומד למכירה (צילום: שאטרסטוק)

אי וולשי קטן, סלעי ומבודד, יוצא עכשיו למכירה בבריטניה - במחיר שמתחיל מ-3 מיליון ליש"ט ומעלה. תורן ילנד, אי שכולו מבצר ישן מהמאה ה-19 אולי ימשוך קונים שמחפשים שילוב של היסטוריה, בידוד ונוף מרהיב.

האי בן 2.5 הדונם, ששימש בעבר גם כמלון וגם כבית פרטי, מוצע היום למכירה עבור חובבי פרטיות מוחלטת, שקט, וחיים מבודדים מול הטבע הפראי.

הגישה אליו? רק דרך הים או באוויר – בלי כבישים, בלי שכנים. עם תשתיות אנרגיה מתחדשת וללא צורך בחיבור לחשמל ומים. לפי סוכני הנדל"ן, "הוא מושלם לאלו שמחפשים לבנות ממלכה קטנה משלהם בלב הטבע".

הסוכנים מתארים את המקום כ”גן עדן להרפתקנים” - עם מערות מסתור, נקודות דיג, וצוקים מרשימים. בינתיים, האי רשום כבית מלון, מה שפותח דלתות גם לפרויקטים מסחריים.

הסוכנים אומרים: "האי ת'ורן הוא נקודת ציון חוף פנטסטית המציעה כעת משהו שונה מאוד."

"האי ת'ורן מציג נכס מבודד ופרטי, בליבו מבצר חוף רשום בדרגה II. האי, המשתרע על פני כ-2.49 דונם, משמש כיום כמקום מפלט לבעלים הנוכחיים, ומספק שלווה, פרטיות ונופים פנורמיים מרהיבים של המפרץ שמסביב וקו החוף הרחב של פמברוקשייר."

