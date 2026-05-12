איצלה כץ - עיתונאי כיכר השבת

איצלה כץ הוא עיתונאי בכיר באתר החדשות החרדי "כיכר השבת", אחד מאתרי החדשות המובילים בציבור החרדי בישראל. כץ מתמחה בסיקור עיתונאי רחב היקף של אירועים, מגמות חברתיות ופוליטיות, ונושאים המעניינים את הציבור החרדי והישראלי הרחב. עבודתו העיתונאית מתאפיינת בכתיבה מקצועית ובהבאת סיפורים מגוונים לקוראי האתר.

כיכר השבת, שבו פועל כץ כעיתונאי, הוא אחד מאתרי החדשות המרכזיים המיועדים לציבור החרדי בישראל. האתר מספק סיקור חדשותי שוטף של אירועים מהארץ והעולם, תוך התמקדות בנושאים הרלוונטיים לציבור היעד שלו. העיתונאים באתר, ובהם איצלה כץ, עוסקים במגוון רחב של תחומים - מפוליטיקה ודת ועד לחברה, תרבות וכלכלה.

התפקיד העיתונאי של כץ כולל כתיבת כתבות, ריאיונות, וסיקור אירועים שוטפים. העבודה העיתונאית באתר חדשות מקוון דורשת זמינות גבוהה, יכולת תגובה מהירה לאירועים מתפתחים, ומיומנות בכתיבה ברורה ומדויקת. עיתונאים בתחום זה נדרשים לשמור על אובייקטיביות מקצועית תוך הבנה עמוקה של הקהל אליו הם פונים.

העיתונות החרדית בישראל עברה בשנים האחרונות שינויים משמעותיים עם המעבר למדיה הדיגיטלית. אתרי חדשות כמו כיכר השבת הפכו לפלטפורמות מרכזיות לצריכת חדשות בציבור החרדי, לצד העיתונות המודפסת המסורתית. עיתונאים בתחום זה ממלאים תפקיד חשוב בהנגשת מידע ובעיצוב השיח הציבורי בקהילה.