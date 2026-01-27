קריית הישיבה סורוצקין היא פרויקט מגורים חדש המתוכנן להיבנות בעיר רמלה, תחת השם "שכונת תפארת". הפרויקט מהווה יוזמה ייחודית המיועדת באופן בלעדי לבוגרי ישיבת עטרת שלמה, ומציע תמריץ כלכלי משמעתי בדמות סבסוד של 800 אלף שקלים לרכישת דירה. מדובר באחד הפרויקטים הבולטים בשנים האחרונות המשלב בין פיתוח נדל"ן לבין צרכי קהילה ספציפית.

הפרויקט נועד ליצור קהילה מגובשת של בוגרי הישיבה ומשפחותיהם באזור רמלה, תוך מתן מענה לצורך בדיור במחירים נוחים יותר. הסבסוד הנדיב של 800 אלף שקלים לדירה מהווה תמריץ כלכלי משמעותי המאפשר לזוגות צעירים ומשפחות להתיישב באזור ולהקים בית בתנאים נוחים יותר מאשר בשוק החופשי.

שכונת תפארת מתוכננת להיות קהילה עצמאית עם מוסדות חינוך, תשתיות ציבוריות ושירותים המותאמים לאורח החיים של הקהילה. הפרויקט משקף מגמה רחבה יותר של הקמת שכונות ייעודיות לקהילות ספציפיות ברחבי הארץ, תוך שימת דגש על שמירה על אופי קהילתי ייחודי.

מיקומה של השכונה ברמלה מציע יתרונות של קרבה למרכז הארץ, נגישות לצירי תחבורה מרכזיים ומחירי קרקע נמוכים יותר בהשוואה לערים גדולות. העיר רמלה עוברת בשנים האחרונות תהליכי פיתוח והתחדשות, והפרויקט מהווה חלק מהתרחבות העיר ופיתוח שכונות חדשות.

הפרויקט מעורר שיח ציבורי בנוגע למודלים של פיתוח נדל"ן ייעודי, סבסוד דיור לקהילות ספציפיות, והשפעתו על מרקם החיים העירוני. השאלות העולות כוללות היבטים של שילוב קהילתי, תכנון עירוני, והקצאת משאבים ציבוריים.