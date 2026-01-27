באיראן עוקבים בדריכות אחרי הודעות צבא ארה"ב בדבר תרגיל צבאי רחב היקף המתקיים בימים אלו. ההודעות היוצאות מהבית הלבן אודות תקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן מבלבלות את הציבור בעולם כולו - אבל ההתנהלות בשטח כמעט לא מותירה מקום לספק.

שלדים בארון

הציבור הדתי והחרדי ביפו הופתע לגלות מיוטיובר נמרץ העונה לשם שמידלר כי מתחת לגן הבוטני בעיר מסתתרים לכאורה קברי קדמונים. בעירייה ובאתרא קדישא בכחישיפ את הטענות. הסיפור המלא בכתבת הווידאו שלפניכם.

לא רע: האיראנים בסרטון הפגנת כוח מרשים לקראת העימות הבלתי נמנע ישראל גראדווהל | 18:15

חגיגות בישראל בגלל האיראניים

ועידת רבני אירופה המתקיימת אחת לשנתיים, התכוונה לקיים את הוועידה הנוכחית תחת ציון 70 שנות פעילות בבאקו בירת אזרבייג'אן. המציאות הביטחונית גרמה לוועידה לראשונה בתולדותיה להתקיים דווקא במלון עץ הזית בבירת ישראל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מסוכן או בנקל?

בלי להכנס לנבכי הפוליטיקה הפנימית באחיסמך, דעתו של המנהיג הליטאי רה"י הגר"ד לנדו בנושא השקעות אברכים בשוק ההון, פורסמה בעלון מקומי בצורה שהכריחה את הגר"ד לפרסם בביטאון הליטאי יתד נאמן הבהרה. אז מה באמת דעתו של הגר"ד? צפו בכתבת הווידאו שלפניכם, שם מובאים כל הפרטים.

הגרש"ב לא עוצר

ראש ישיבת עטרת שלמה רגיל להפתיע את הציבור כשכל פעם מחדש הופך את חלומותיו ההזויים למציאות בועטת וקיימת. גם כשהגרש"ב הסתכל למצוקת הדיור החרדי בלבן של העיניים - הוא העז לחלום, וכהרגלו, גם להגשים. בכתבת הווידאו שלפניכם אנו חושפים בפרסום ראשון את כל הפרטים מפרויקט הקמת קריית הישיבה דווקא בעיר רמלה. צפייה נעימה.