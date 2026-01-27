כיכר השבת
דמות ציבורית

שרגא שמידלר

שרגא שמידלר הוא יוטיובר חרדי מפורסם המוכר בזכות תכנים ייחודיים ברשתות החברתיות ובפלטפורמת יוטיוב, המשלב בין עולם התוכן הדיגיטלי לבין החברה החרדית

שרגא שמידלר הוא יוטיובר חרדי בולט שצבר פופולריות רבה בשנים האחרונות בזכות תכנים ייחודיים המשלבים בין עולם התוכן הדיגיטלי המודרני לבין החברה החרדית. שמידלר מייצג דור חדש של יוצרי תוכן חרדים הפועלים במרחב הדיגיטלי ומגיעים לקהלים רחבים ברשתות החברתיות.

פעילותו של שמידלר ביוטיוב והרשתות החברתיות מאופיינת ביצירת תכנים המותאמים לקהל החרדי תוך שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים. הוא נחשב לאחד מיוצרי התוכן החרדיים המשפיעים ביותר בישראל, עם נוכחות משמעותית בפלטפורמות שונות.

התופעה של יוטיוברים חרדים מייצגת שינוי תרבותי משמעותי בחברה החרדית, המאפשרת לבני הקהילה להיחשף לתכנים דיגיטליים תוך שמירה על ערכים ומסגרות מקובלות. יוצרי תוכן כמו שמידלר ממלאים תפקיד חשוב בגישור בין העולם הדיגיטלי המודרני לבין החברה החרדית המסורתית.

הפעילות של יוטיוברים חרדים מעוררת עניין רב הן בתוך החברה החרדית והן מחוצה לה, ומשקפת את השינויים המתרחשים בדפוסי הצריכה התקשורתית בקרב הציבור החרדי. תכנים אלו מספקים מענה לצורך גובר בבידור ומידע המותאם תרבותית לקהל זה.

