פרופ' קובי מיכאל הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ופרופסור במרכז הבינלאומי לשיטור וביטחון באוניברסיטת דרום ווילס בבריטניה. הוא מתמחה במגוון תחומים הקשורים לביטחון לאומי, יחסי דרג מדיני-צבאי, ויישוב סכסוכים, כאשר מחקריו מתמקדים בסוגיות אסטרטגיות ובהיבטים שונים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

תחומי המחקר העיקריים של פרופ' מיכאל כוללים ניתוח מעמיק של יחסי הדרג המדיני והצבאי, חקר תהליכי קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי, וניתוח מבצעי שמירת שלום ובניית מדינה. מחקריו תורמים להבנה מעמיקה של תהליכים אסטרטגיים ומדיניים במזרח התיכון.

פרופ' מיכאל מפרסם באופן קבוע מאמרים ומחקרים בכתבי עת אקדמיים מובילים, ומשמש כמרצה אורח במוסדות אקדמיים שונים. עבודתו המחקרית משלבת ניתוח תיאורטי עם תובנות מעשיות, המסייעות בהבנת תהליכים ביטחוניים ומדיניים מורכבים.

כחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופ' מיכאל מוביל מחקרים בנושאי ליבה הקשורים לביטחון הלאומי של ישראל, יחסי צבא-חברה, ותהליכי יישוב סכסוכים. תרומתו האקדמית והמחקרית מהווה נדבך חשוב בשיח הציבורי והמקצועי בתחומים אלה.