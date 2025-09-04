כיכר השבת

פרופ' קובי מיכאל

חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מומחה בתחומי יישוב סכסוכים, אסטרטגיה וביטחון לאומי, ופרופסור במרכז הבינלאומי לשיטור וביטחון בבריטניה

פרופ' קובי מיכאל הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ופרופסור במרכז הבינלאומי לשיטור וביטחון באוניברסיטת דרום ווילס בבריטניה. הוא מתמחה במגוון תחומים הקשורים לביטחון לאומי, יחסי דרג מדיני-צבאי, ויישוב סכסוכים, כאשר מחקריו מתמקדים בסוגיות אסטרטגיות ובהיבטים שונים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

תחומי המחקר העיקריים של פרופ' מיכאל כוללים ניתוח מעמיק של יחסי הדרג המדיני והצבאי, חקר תהליכי קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי, וניתוח מבצעי שמירת שלום ובניית מדינה. מחקריו תורמים להבנה מעמיקה של תהליכים אסטרטגיים ומדיניים במזרח התיכון.

פרופ' מיכאל מפרסם באופן קבוע מאמרים ומחקרים בכתבי עת אקדמיים מובילים, ומשמש כמרצה אורח במוסדות אקדמיים שונים. עבודתו המחקרית משלבת ניתוח תיאורטי עם תובנות מעשיות, המסייעות בהבנת תהליכים ביטחוניים ומדיניים מורכבים.

כחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופ' מיכאל מוביל מחקרים בנושאי ליבה הקשורים לביטחון הלאומי של ישראל, יחסי צבא-חברה, ותהליכי יישוב סכסוכים. תרומתו האקדמית והמחקרית מהווה נדבך חשוב בשיח הציבורי והמקצועי בתחומים אלה.

עוד כתבות על קובי מיכאל:

אסטרטגיה או סכנה | סקירה 

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר