דילמת כיבוש עזה: בין לחץ צבאי, עסקה עם חמאס או השתלטות מלאה

סוגיית כיבוש עזה היא הנושא הבוער המהדהד שוב ושוב, לא רק בכותרות החדשות בארץ ובחדרי הדיונים בממשלה ובקבינט המדיני-ביטחוני אלא גם בזירה הבינלאומית - ובשורה התחתונה זו התרחשות שעשויה לגבות ממדינת ישראל מחיר הסברתי ומדיני ביחסים עם מדינות רבות.

הנושא הפך להיות במוקד סדר היום הפוליטי והציבורי, כאשר התומכים במהלך ובראשם ראש הממשלה וחברי הקבינט הביטחוני - מצהירים כי אין מנוס מלהכריע את חמאס באופן כזה ויחד עם זאת להפעיל לחץ שיוביל לשחרור החטופים החיים והחללים. מובן שתומכי מדיניות הממשלה בקרב רוב הציבור אכן מצדדים במהלך.

מולם יש מתנגדים לא מעטים מכל שכבות הציבור שטוענים לאג'נדה פוליטית העומדת מאחורי ההחלטה למהלך.

כבסיס לדיון צריך להזכיר כי הדילמה האם לצאת לכיבוש צבאי נרחב של עזה, דרמטית במיוחד ויש להחלטה שכזו משמעות ממשית במיוחד על רקע גיוס המילואים הנרחב הדרוש למבצע הכיבוש.

כ־350 לוחמים וחיילי מילואים חתמו על הצהרה יוצאת דופן, אולי חסרת תקדים, שבה הם מתנגדים להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לצאת למהלך של כיבוש העיר עזה. בעיניהם, ההחלטה איננה רק שגויה – היא מסוכנת, בלתי חוקית ועלולה להמיט אסון על חטופי המלחמה, על חיילי צה"ל ועל אזרחי ישראל כולם.

לדברי מארגני המחאה: "הרמטכ"ל, ראש המל"ל וכל צמרת הממסד הצבאי בעבר ובהווה אומרים במפורש שהפעולה הזאת תסכן את החטופים. משפחות החטופים מתחננות שלא יסכנו את קרוביהן שעדיין שם בעוד מבצע צבאי. גם עבור החיילים מדובר במלכודת מוות".

הם הזהירו כי לא רק ביטחונם של החטופים והחיילים עומד על הכף, אלא גם של אזרחים רבים משני צדי הגבול. לדבריהם מהלך כזה עלול להחריף עוד יותר את המצב ההומניטרי ברצועת עזה.

ההיבט הצבאי והאסטרטגי מחדד כמובן שאלה מאוד חשובה העוסקת בביצוע, כיצד לכבוש, מה היעד בכיבוש השטח ומה יעשו אחרי הכיבוש.

מכאן שדעת הרמטכ"ל זמיר הנשמעת בחדרי הדיונים בעד או בהסתייגות למהלך הכיבוש היא חשובה לא רק בעין ציבורית אלא בעיקר בעין מבצעית.

בשורות הבאות ננסה ללמוד על כך.