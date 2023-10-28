בעוד חמאס מחזיק עדיין מספר משמעותי של חטופים חיים וכ־30 גופות של חללים, ישראל מתלבטת בין שלוש חלופות כבדות משקל: המשך הלחץ הצבאי עד להסכמה, קבלת תנאי חמאס והחזרת החטופים או כיבוש מלא של הרצועה והחלת ממשל צבאי | כל אופציה מבטיחה יתרונות – אך גם מחיר אסטרטגי, ביטחוני והומניטרי עצום ( מגזין)
ראש הממשלה לשעבר מקפיד בימי המלחמה להתראיין לרשתות התקשורת השונות בעולם ומציג תכנית יסודית ומהפכנית למיטוט שלטון חמאס בעזה, בלי כניסה קרקעית לעומק הרצועה | "התכנית נבדקה על ידי מומחי לדין בינלאומי ועומדת בכל מבחני הדין הבינלאומי"(חדשות)