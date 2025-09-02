לפי הערכות מומחים, עלות המבצע לכיבוש העיר עזה מסתכמת בסכום של 20 עד 25 מיליארד שקלים. כך פורסם הערב (שלישי) בכאן חדשות.

בצה"ל ובמשרד הביטחון דנים בימים האחרונים בצורך להגדיל את תקציב הביטחון, על רקע המבצע המתקרב. לפי הערכות, הממשלה צפויה לאשר הגדלה של התקציב, שעלולה להתבצע תוך קיצוצים במשרדים אחרים.

היום גויסה הפעימה הגדולה ביותר של אנשי המילואים עד כה – יותר מ-35 אלף חיילים, הכוללים חמש חטיבות לוחמות, מפקדות, תומכי לחימה, אנשי מודיעין, חיל האוויר, קציני מטה ולוגיסטיקה. בשבועות הקרובים יצטרפו אליהם כ-25 אלף נוספים, כך שבסך הכל צפויים להשתתף במבצע הצבאי לכיבוש העיר עזה כ-60 אלף חיילי מילואים.

בתכנון הצה"לי, חטיבות הקומנדו בגבול הצפון יוחלפו בחיילי מילואים, בעוד חטיבת הצנחנים תישאר ביהודה ושומרון. כל החטיבות הסדירות של צה"ל ייקחו חלק בתמרון הקרקעי ברצועת עזה.

לוחות הזמנים מצביעים על כך שאחרי תקופת אימון קצרה למילואימניקים ומנוחה ללוחמים הסדירים, בעוד כשלושה שבועות צה"ל יהיה מוכן להוציא לפועל את מבצע "מרכבות גדעון ב'" – שיכלול שלב כיתור ראשוני ולאחריו תמרון בתוך העיר, שהוגדרה על ידי ראש הממשלה נתניהו כ"מעוז האחרון של חמאס". לוחמי המילואים יתפסו את אזור הגבול עם רצועת עזה.

מועד תחילת הפעולה תלוי בפינוי האוכלוסייה המקומית, שמונה כ-800 אלף תושבים. עד כה פונו כ-10 אלף בלבד. גורמי הביטחון מסבירים כי הפינוי הנרחב יחל רק לאחר כיתור העיר, הגברת התקיפות והגבלת כניסת משאיות סיוע.

גיוס המילואים מגיע גם על רקע חילוקי דעות בין הדרג המדיני לבכירי מערכת הביטחון, שביקשו להגיע להסדרים מסוימים לפני תחילת המבצע. המבצע הקרוב נחשב לאחד המבצעים השנויים במחלוקת ביותר מאז תחילת המלחמה לפני כמעט שנתיים.

בתוך כך, דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנסארי, מסר ביום שלישי מסר נוקב במסיבת עיתונאים, לפיו תוכנית ישראל לכבוש את העיר עזה צפויה להעלות את הסיכון לחיי החטופים הישראלים הכלואים ברצועה.

אל-אנסארי טען כי ישראל טרם השיבה להצעת הפסקת אש שהועברה אליה על ידי מתווכים בינלאומיים בחודש שעבר, ואושרה על ידי חמאס. לדבריו, המדיניות הישראלית נתקלת בהתנגדות אזורית ובינלאומית, והקהילה הבינלאומית נדרשת לנקוט עמדה מאוחדת כדי לעצור את ישראל. הוא הוסיף כי חשש מוגבר נוצר לאור הצהרות גורמים ישראלים בדבר כוונה להחיל ריבונות בשטחי יהודה ושומרון.

לדבריו, המתווכים ממשיכים לנסות לקדם הסכם להפסקת אש, אך האפשרות להציע חלופה חדשה תלויה ברצון שני הצדדים לקדם מהלך שיביא לסיום המלחמה.

אל-אנסארי הדגיש כי אין לקשור את מתן הסיוע ההומניטרי להסכמי הפסקת האש, ודורש לפתוח את מעברי הגבול ולהכניס מזון וסיוע לרצועת עזה, המתמודדת עם מחסור חמור ברעב. "כל פעולה אחרת מהווה הפרה של החוק הבינלאומי", הוסיף.