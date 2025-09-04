תא"ל (במיל') יוסף (יוסי) קופרווסר הוא חוקר בכיר וראש מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, מומחה מוביל בתחום המודיעין והביטחון בישראל. הוא מתגורר בירושלים ומשמש כפרשן מבוקש בנושאי ביטחון ומדיניות.

במהלך שירותו הצבאי כיהן קופרווסר בתפקידים בכירים, כאשר התפקיד המשמעותי ביותר היה ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין של צה"ל. לאחר פרישתו מצה"ל, כיהן כמנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, שם הוביל מחקרים ופרויקטים בנושאי ביטחון לאומי.

כיום, קופרווסר מנהל פרויקט מחקר מקיף העוסק בהשלכות מלחמת האזרחים בסוריה על ישראל והאזור. הוא מפרסם באופן קבוע ניתוחים והערכות מצב בנושאי טרור, איראן, והמזרח התיכון, ומשמש כמרצה אורח במוסדות אקדמיים שונים.

מומחיותו של קופרווסר מתמקדת בניתוח אסטרטגי של איומים ביטחוניים, בדגש על איראן, ארגוני טרור, והתפתחויות גיאופוליטיות במזרח התיכון. הערכותיו והניתוחים שלו מבוססים על שנים של ניסיון מבצעי ומחקרי במערכת הביטחון הישראלית.