תת-אלוף (במיל') מאיר פינקל הוא איש צבא ואקדמיה ישראלי בכיר. כיהן כמפקד מרכז דדו בין השנים 2014-2019, והוא בעל תואר דוקטור בביולוגיה אבולוציונית מאוניברסיטת חיפה ודוקטורט במדעי המדינה מאוניברסיטת בר-אילן.

במהלך שירותו הצבאי מילא פינקל שורה של תפקידי פיקוד בכירים, כולל פיקוד על חטיבת מרכבות הפלדה במלחמת לבנון השנייה. הוא נחשב למומחה בתורת הלחימה, ובמשך שבע שנים עמד בראש מחלקת תפיסות ותורת הלחימה של צה"ל.

פינקל תרם רבות לפיתוח תורת הלחימה של צה"ל ולהתאמתה לאתגרי העתיד. במסגרת תפקידו כמפקד מרכז דדו, הוביל מחקרים ופיתוח של תפיסות לחימה חדשניות, תוך שילוב בין ניסיונו הצבאי העשיר לבין הרקע האקדמי הייחודי שלו.

מומחיותו הייחודית של פינקל משלבת הבנה מעמיקה של תורת הלחימה עם ידע נרחב בתחומי הביולוגיה האבולוציונית ומדעי המדינה, מה שמאפשר לו לנתח סוגיות צבאיות מזוויות ייחודיות ורב-תחומיות.