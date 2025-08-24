כיכר השבת

עמותת לביא

עמותת לביא היא הזרוע הביצועית של עיריית ירושלים לחינוך

עמותת לביא היא הזרוע הביצועית של עיריית ירושלים לחינוך, הפועלת לפיתוח חינוך איכותי וחדשני בכל המגזרים. העמותה שואפת להכין ילדים לאתגרי העתיד באמצעות פיתוח מיומנויות ערכיות, חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות. היא מפעילה עשרות פרויקטים חינוכיים, נותנת שירות מעולה לילדים, הורים ואנשי חינוך, ומאמצת חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות. העמותה פועלת בשיתוף עם עיריית ירושלים ומינהל החינוך, תוך עמידה בערכי המצוינות והמקצועיות, ומקדמת שוויון הזדמנויות ופיתוח מקצועי לעובדיה מכל הקהילות.

עוד כתבות על עמותת לביא:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר