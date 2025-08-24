עמותת לביא היא הזרוע הביצועית של עיריית ירושלים לחינוך, הפועלת לפיתוח חינוך איכותי וחדשני בכל המגזרים. העמותה שואפת להכין ילדים לאתגרי העתיד באמצעות פיתוח מיומנויות ערכיות, חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות. היא מפעילה עשרות פרויקטים חינוכיים, נותנת שירות מעולה לילדים, הורים ואנשי חינוך, ומאמצת חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות. העמותה פועלת בשיתוף עם עיריית ירושלים ומינהל החינוך, תוך עמידה בערכי המצוינות והמקצועיות, ומקדמת שוויון הזדמנויות ופיתוח מקצועי לעובדיה מכל הקהילות.