הזדמנות ייחודית לנשות המגזר החרדי בירושלים: עבודה יציבה בצהרונים עם תנאים מצוינים ואווירה שמתאימה לכן בדיוק ( AI )

כמה פעמים חלמתן על עבודה שתתן לכן לא רק הכנסה, אלא גם תחושת סיפוק ומשמעות? עבודה שתכבד את הזמנים שלכן, את הצרכים המיוחדים שלכן כנשים חרדיות, ושתיתן לכן להרגיש שאתן חלק ממשהו חשוב וגדול מכן?

היום, ההזדמנות הזו מחכה לכן. מאחורי הקלעים עם המנהלים ישבנו לשיחה לקראת השנה החדשה עם שולי נחום מנהלת המערך וכן עם גד כהנא הסמנכ"ל, שמביא איתו למעלה מ-15 שנות ניסיון בניהול פרויקטים במגזר הציבורי והפרטי. "אושוויץ זה כאן": בחורי ישיבות בעקבות הזוועות בעוטף עזה חיים רוזנבוים | 16:15 בראש כל המערכת עומד ברק לוי, המנכ"ל שהצטרף לעמותה ב-2025. בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בהצטיינות במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בניהול תקציבים בהיקפים עצומים. כיהן בתפקידי ניהול בכירים בעיריית ירושלים - מנהל אגף התקציבים, ממונה על הוצאות וכן ממונה על הכנסות העירייה. מה שהם מספרים על השנה הקרובה מעורר התרגשות: "זו באמת הזדמנות להיות חלק ממשהו גדול ומשמעותי. אנחנו לא מחפשים סתם עובדות - אנחנו מחפשות נשים שרוצות להשפיע על הדור הבא". למה דווקא עכשיו זה הזמן המושלם להתחיל? השנה הזו מביאה איתה שינוי אמיתי בעולם הצהרונים בירושלים. לא מדובר בעוד "הבטחה ריקה" או בניסיון למשוך עובדות לתנאים קשים. מדובר במהפך אמיתי שכבר קורה עכשיו, במציאות הקונקרטית שתפגשו ביום הראשון לעבודה. אתן מצטרפות לארגון מוביל שעושה היסטוריה בירושלים. עמותת לביא היא לא סתם עמותה - היא הזרוע הביצועית של עיריית ירושלים לחינוך, שמנהלת מעל 26,000 ילדים בכל המגזרים בעיר. זו עמותה ותיקה ויציבה שמפעילה לא רק צהרונים, אלא גם תוכניות בחופשות, קייטנות ומסגרות חינוכיות מתקדמות לכל הגילאים. הניסיון והמקצועיות מדברים בעד עצמם. מדובר בעמותה שמנהלת מעל 32,000 ילדים בתוכניות הקיץ והחגים, עם ניהול מקצועי של אנשי חינוך וניהול מנוסים בעלי עשרות שנות ניסיון. כשאתן מתחילות לעבוד כאן, אתן נכנסות למערכת מוכחת שיודעת בדיוק איך לתמוך ולהצליח את העובדות שלה. ואולי החשוב מכל: השכר תמיד משולם בזמן. בעולם שבו יותר מדי נשים חוו עיכובים בתשלומים, כאן יש לכן בטחון מלא שהכסף יגיע אליכן כפי שהוסכם.

אתן מצטרפות למשהו גדול מעצמכן

זו לא סתם עבודה - זו הזדמנות להיות חלק מחזון חינוכי מהפכני. עמותת לביא פועלת על פי עקרונות ברורים שמשפיעים על כל יום עבודה שלכן:

חינוך איכותי ללא פשרות - אתן עובדות במקום שמאמין שכל ילד ראוי לחינוך מעולה, מותאם לערכים ולצרכים של המגזר שלו.

שירות מעולה כתרבות ארגונית - החל מהאופן שבו מתייחסים אליכן כעובדות, ועד למענה המקצועי לילדים ולהורים.

פיתוח מיומנויות אמיתיות - אתן לא רק "משגיחות" על ילדים. אתן חלק מתהליך שמפתח אצלם כישורים ערכיים, חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים.

חדשנות וטכנולוגיה - העמותה משקיעה בטכנולוגיות מתקדמות ובשיטות חינוכיות חדשניות, מה שאומר שאתן תלמדו ותגדלו מקצועית.

שוויון הזדמנויות אמיתי - הארגון פועל לקידום ופיתוח אישי ומקצועי של כל עובדת, מכל מגזר, בהתאם לצרכיה הייחודיים.

מה באמת מצפה לכן שם?

התמונה האמיתית היא של מקום עבודה שבנוי במיוחד בשבילכן:

אווירה משפחתית אמיתית. לא רק מילים יפות - אלא ליווי אישי צמוד לכל עובדת חדשה, מענה זמין 24/7, והתייחסות שמבינה את החיים המיוחדים שלכן כנשים חרדיות.

שעות עבודה שמתאימות לחיים שלכן. 13:00-16:30 - זמן שמאפשר לכן להיות עם הילדים בבוקר ולחזור הביתה בזמן לארוחת הערב המשפחתית.

עבודה עם משמעות. אתן לא רק "עוד עובדת" - אתן חלק מהחיים של ילדים, חלק מהשעות החשובות שלהם אחרי הגן. אתן נותנות להם בטחון, חום ואהבה בדיוק כמו שהייתן רוצות שיתנו לילדים שלכן.

מי באמת עומד מאחורי ההצלחה הזו?

המנהיגות המקצועית הזו אחראית למספרים המרשימים שאתן עומדות להיות חלק מהם: מעל 26,000 ילדים בתוכניות הצהרונים השוטפות ועוד למעלה מ-32,000 ילדים בתוכניות הקיץ והחגים.

למה זה משנה לכן? כי אתן לא רק מצטרפות לעבודה - אתן מצטרפות לארגון שמנוהל על ידי אנשי מקצוע שיודעים איך לדאוג לעובדות, איך לנהל תקציבים נכון ואיך להבטיח שהתשלומים יגיעו אליכן בזמן - תמיד.

התנאים שמגיעים לכן

בואו נדבר על הממשיים - על מה שחשוב לכן באמת:

שכר מעל הממוצע - לא שכר מינימום שמכביד עליכן, אלא שכר שמכבד את העבודה החשובה שלכן.

תנאים סוציאליים מלאים - כל מה שמגיע לכן על פי חוק, ללא קיצוצים.

בונוס הצמדה של 500 ש"ח - לכל מי שתעבוד חודש מלא, ללא העדרויות. זו הכרה נוספת בערך שלכן.

אפשרויות קידום אמיתיות - בארגון שמנהל עשרות רבות של פרויקטים חינוכיים יש מקום לגדול, להתפתח ולהגיע למשרה מלאה אם תרצו.

מה באמת השתנה השנה?

השינוי לא רק בתנאים - הוא בגישה כולה. העמותה השקיעה במהפך אמיתי:

הכשרה מקצועית שתעזור לכן להצליח מהיום הראשון

שתעזור לכן להצליח מהיום הראשון פעילויות חדשות ומגוונות שיעשירו את הילדים ואתכן

שיעשירו את הילדים ואתכן התייחסות מיוחדת לילדים עם צרכים מיוחדים - כולל ילדים רפואיים שיקבלו תפריט מותאם כבר ביום הראשון

הרגע שבו הכל מתחבר

תחשבו על הרגע הזה: אתן מגיעות לעבודה ויודעות שהשכר יגיע בזמן. אתן רואות ילדים ששמחים לראות אתכן. אתן מרגישות שיש לכן גב איתן של ארגון שדואג לכן. ובסוף היום, אתן חוזרות הביתה עם תחושת סיפוק - כספית ורגשית.

זה לא חלום. זו המציאות שמחכה לכן.

זה הזמן שלכן לפעול

העבודה מתחילה ב-1 בספטמבר. אבל ההזדמנות הזו לא תחכה לנצח.

כדברי מנכ"ל העמותה: "זו ההזדמנות של כל אחת לבוא ולעבוד בעמותה שדואגת לעובדות שלה ומספקת להן סביבת עבודה תומכת ומעשירה."

לא צריכה להיות מושלמת כדי להתחיל. צריכה להיות מוכנה להצליח.

לא צריכה ניסיון עשיר. צריכה לב חם וחשק לתרום.

לא צריכה לחכות עד מחר. צריכה למלא את הטופס היום.

כי כל אחת מכן ראויה לעבודה שמכבדת אותה - ועכשיו היא מחכה לכן.