רגע לפני אסון: תושב העיר בני ברק נכנס הלילה עם רכבו הפרטי לעיר הפלסטינית קלקיליה, התושבים המקומיים זיהו את הישראלי והחלו להתקהל סביבו בסכנת חיים ממשית | כוחות המנהל האזרחי והמת"ק הוקפצו במהירות, העניקו לו הגנה ושלפו אותו מהמקום ברגע האחרון | גורמים המעורים בפרטים מזהירים מפני התופעה המדאיגה: "אנשים שמים את נפשם בכפם ומזמינים אסון מר" (חדשות)
שוב ושוב חוזרת התופעה של יהודים הנכנסים לכפרים ערבים בניגוד להוראות הצבא, לעיתים זה מסתיים בפיגוע רצחני או שוד | הגאון רבי בן ציון מוצפי במתקפה חריפה נגדם: "דינה כמתאבדים" | צה"ל: "הכניסה מסכנת חיים ואף אסורה על פי חוק" | במשטרת ישראל מחדדים את ההנחיות: "עלולה לעלות בחיי אדם כפי שאירע" (צבא)