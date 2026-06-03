דרמה לילית במרכז העיר הערבית קלקיליה: כוחות המנהל האזרחי, בשיתוף פעולה עם מפקדת התיאום והקישור (מת"ק) אפרים, חילצו במהלך הלילה (רביעי) אזרח ישראלי, תושב העיר בני ברק, אשר נכנס ברכבו לעיר הפלסטינית ונחשף לסכנת חיים ממשית.

האירוע המתוח החל כאשר במנהל האזרחי התקבל דיווח אודות אזרח ישראלי שנצפה כשהוא מסתובב בלב העיר קלקיליה, הנמצאת בגזרת חטיבת אפרים. עם קבלת הדיווח הדרמטי, קציני הקישור הצבאיים פעלו במהירות רבה על מנת להעניק לישראלי הגנה מיידית, ובמקביל תיאמו את העברתו המהירה לידי כוחות הביטחון הישראליים.

מתחקיר ראשוני של נסיבות האירוע עולה כי התושב נכנס עם רכבו הפרטי אל תוך העיר הפלסטינית לצורך פגישה עם תושב המקום. אזרחים מקומיים שזיהו כי מדובר בישראלי החלו להתקהל, אך הודות לדיווח מהיר שהועבר למערכת הביטחון, כוחות החילוץ הגיעו למקום בערוצי התיאום ושלפו אותו מהעיר ללא פגע. עם חילוצו, הוא הועבר להמשך טיפול וחקירה במשטרת מחוז ש"י.

גורמים המעורים בפרטים מציינים בכאב כי מדובר בתופעה מדאיגה שחוזרת על עצמה, כאשר אזרחים רבים מבצעים חישובים כלכליים מוטעים ונכנסים לכפרים ועמוק לתוך השטח הפלסטיני לצורך תיקון רכבים, טיפול בפנצ'רים או קניות זולות. אותם אנשים אינם קולטים כי בעבור חיסכון פעוט של כמה מאות שקלים בודדים, הם שמים את נפשם בכפם, מסכנים את חייהם בצורה ממשית ויכולים לסיים את הפגישה התמימה הזו באסון מר ונורא.

במערכת הביטחון שבים ומדגישים הבוקר בעקבות המקרה כי הכניסה לשטחי A פלסטיניים הינה מסוכנת ביותר, מהווה סכנת חיים ממשית לחלוטין ואסורה על פי החוק.