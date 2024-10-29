קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הזכרת גבורות גשמים: מדוע לא מתחילים לומר "ברך עלינו", ומה יעשה מי ששכח או טעה ואמר "מוריד הטל"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הזכרת גשמים בסוף החג - מדוע לא מהיום הראשון? | מה הדין שכח לומר 'משיב הרוח', מתי מתקן ומתי אין מחזירים אותו? | מה בין הזכרת גשמים לשאילת גשמים והאם יש בכך זכר לעולי רגלים שעולים לירושלים עד להיום? | מקבץ הלכות לפי דעת המשנ"ב (יהדות)
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: משיב הרוח ומוריד הגשם (הלכה ברורה)