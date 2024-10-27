ביום שבת כוח צנחנים נכנס בניגוד לנהלים וללא אישור לכפר דיר דבואן שליד רמאללה - והשחית רכבים של פלסטינים | לפי צה"ל, האירוע תוחקר ובו "התגלו חריגות נוספות שטופלו גם כן" | הלוחמים המעורבים נשפטו ונענשו, מפקדי הכיתות ולוחם נוסף ייאסר | "כלל המפקדים המעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה"ל", נמסר (צבא)
מחבל האיץ את רכבו לעבר כוח צה"ל מגדוד 43 שפעל בפעילות יזומה סמוך לחיזמא שבחטיבת בנימין | המחבל שלף סכין מתוך הרכב, וניסה לבצע פיגוע דקירה | הכוח חתר למגע, חיסל את המחבל וסיכל את ניסיון הפיגוע | ראש המועצה גנץ: "אין לנו כוונה להיחלש" (ביטחון)
צה"ל בודק את הרקע לירי לעבר כוח של צה"ל באזור הגבול ממנו נהרג חייל ישראלי. כוחות צבא רבים סרקו את אזור הגבול בסיוע כלי טיס של חיל האוויר ושללו חשש לחדירת מחבלים. במהלך חודש אוגוסט האחרון, נפצעו באיזור שבו התבצע הירי ארבעה חיילי צה"ל מפיצוץ מטען במהלך פעילות מבצעית (חדשות,ביטחון)
דרמה: כוח של צה"ל פשט הבוקר וכיתר בית של מבוקש פלסטיני בכפר עווא, מערבית לחברון. על פי מקורות ערביים מדובר בבבכיר חמאס. בשלב מסוים, התפתח קרב יריות בין הבכיר לכוחות הבטחון ואלה חיסלו אותו. דיווחים: המבוקש, הנחשב לבכיר חמאס, הוא עלי סווטי (חדשות)