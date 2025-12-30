כיכר השבת
"מנוגד לערכי צה"ל"

אירוע חריג: לוחמים השחיתו רכבים של פלסטינים ליד רמאללה, חלק נשפטו למאסר

ביום שבת כוח צנחנים נכנס בניגוד לנהלים וללא אישור לכפר דיר דבואן שליד רמאללה - והשחית רכבים של פלסטינים | לפי צה"ל, האירוע תוחקר ובו "התגלו חריגות נוספות שטופלו גם כן" | הלוחמים המעורבים נשפטו ונענשו, מפקדי הכיתות ולוחם נוסף ייאסר | "כלל המפקדים המעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה"ל", נמסר (צבא)

כוח צה"ל | אילוסטרציה (צילום: Nasser Ishtayeh/Flash90)

דובר צה"ל עדכן הערב (שלישי) כי ביום שבת כוח צנחנים נכנס בניגוד לנהלים וללא אישור לכפר דיר דבואן שליד רמאללה - והשחית רכבים של פלסטינים. לפי צה"ל, האירוע תוחקר ובו "התגלו חריגות נוספות שטופלו גם כן". הלוחמים המעורבים נשפטו ונענשו, מפקדי הכיתות ולוחם נוסף ייאסר. 

על פי הודעת דובר צה"ל, ביום שבת האחרון, כוח של חטיבת הצנחנים נכנס בניגוד לנהלים וללא אישור לכפר דיר דבואן שבחטיבת בנימין. הלוחמים השחיתו כלי רכב פלסטיניים באופן החורג מהנהלים, הפקודות והמצופה מלוחמים ומשרתי צה״ל.

עם היוודע האירוע, הוא תוחקר לעומק, על מנת לבדוק את התנהלות החיילים והמסגרות היחידתיות. במהלך התחקיר, התגלו חריגות נוספות אשר טופלו גם כן.

כלל החיילים המעורבים זומנו למפקדיהם, נשפטו ונענשו. מפקדי הכיתות שהיו מעורבים באירוע נשפטו על ידי מפקד חטיבת הצנחנים למחבוש ולוחם נוסף מחטיבת בנימין שיזם את הוונדליזם נשפט גם הוא על ידי מפקד חטיבת בנימין למחבוש. כלל המפקדים המעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה״ל.

התחקיר הראשוני בנושא הוצג לרמטכ״ל, שקבע כי מדובר באירוע חמור המנוגד לערכי צה"ל ולמקצועיות המצופה מלוחמי צה״ל. הרמטכ״ל הנחה להעמיק את התחקיר בפלוגה ובגדוד וכן להשלים את התחקיר הפיקודי בנושא. השלמות התחקיר יוצגו לרמטכ״ל בימים הקרובים.

"כוחות צה״ל בשיתוף כלל מערכת הביטחון פועלים בגזרה למען ביטחון כלל התושבים תוך וידוא על שמירת החוק והסדר במרחב, מצופה מלוחמי צה״ל לפעול בהתאם לערכים ולנהלים המקובלים, כל חריגה נבדקת ומטופלת" נמסר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר