דובר צה"ל עדכן הערב (שלישי) כי ביום שבת כוח צנחנים נכנס בניגוד לנהלים וללא אישור לכפר דיר דבואן שליד רמאללה - והשחית רכבים של פלסטינים. לפי צה"ל, האירוע תוחקר ובו "התגלו חריגות נוספות שטופלו גם כן". הלוחמים המעורבים נשפטו ונענשו, מפקדי הכיתות ולוחם נוסף ייאסר.

על פי הודעת דובר צה"ל, ביום שבת האחרון, כוח של חטיבת הצנחנים נכנס בניגוד לנהלים וללא אישור לכפר דיר דבואן שבחטיבת בנימין. הלוחמים השחיתו כלי רכב פלסטיניים באופן החורג מהנהלים, הפקודות והמצופה מלוחמים ומשרתי צה״ל.

עם היוודע האירוע, הוא תוחקר לעומק, על מנת לבדוק את התנהלות החיילים והמסגרות היחידתיות. במהלך התחקיר, התגלו חריגות נוספות אשר טופלו גם כן.

כלל החיילים המעורבים זומנו למפקדיהם, נשפטו ונענשו. מפקדי הכיתות שהיו מעורבים באירוע נשפטו על ידי מפקד חטיבת הצנחנים למחבוש ולוחם נוסף מחטיבת בנימין שיזם את הוונדליזם נשפט גם הוא על ידי מפקד חטיבת בנימין למחבוש. כלל המפקדים המעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה״ל.

התחקיר הראשוני בנושא הוצג לרמטכ״ל, שקבע כי מדובר באירוע חמור המנוגד לערכי צה"ל ולמקצועיות המצופה מלוחמי צה״ל. הרמטכ״ל הנחה להעמיק את התחקיר בפלוגה ובגדוד וכן להשלים את התחקיר הפיקודי בנושא. השלמות התחקיר יוצגו לרמטכ״ל בימים הקרובים.

"כוחות צה״ל בשיתוף כלל מערכת הביטחון פועלים בגזרה למען ביטחון כלל התושבים תוך וידוא על שמירת החוק והסדר במרחב, מצופה מלוחמי צה״ל לפעול בהתאם לערכים ולנהלים המקובלים, כל חריגה נבדקת ומטופלת" נמסר.