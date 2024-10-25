אלמנת גיבור ישראל דוד מאיר הי"ד יצאה נגד ציון התאריך הלועזי למתקפת הפתע: "יש משהו כמעט אירוני בכך שתאריך לועזי- אקראי,
מנותק מהקצב הפנימי של העם-
הופך לציר מרכזי של זכרון" והדגישה: "האבל ימתין לאחרי החג, הזיכרון והכאב ישולבו בליבותיהם של המקיפים והרוקדים בבתי הכנסת" (בארץ)
זה לצד זה, היום - בהר הרצל בירושלים | מצד אחד, אזכרות במלאות שנה להירצחם של טובי בנינו הי"ד בטבח שמחת תורה, כאשר כל משפחה קיבלה חצי שעה להתייחד עם הקבר של בנם | ומצד שני, הלוויותיהם של הנופלים הטריים במלחמת התקומה שלנו שלא מפסיקה לגבות קורבנות, והם רבים וטובים | גלריה דומעת (בארץ)