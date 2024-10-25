״נתקוף את האויב בנחישות על מנת להרחיק את האיום מישובנו״; צוות הקרב של חטיבה 7 בפשיטות ממוקדות בדרום לבנון, כמו כן דווח, גם על חיילי גולני שהחלו להתפרס בגבול הצפוני של ישראל | תיעוד וסיקור (חדשות מלחמה)
פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט בחיפה כתב אישום מפורט כנגד המרגלים היהודים מאזרבייג'ן שריגלו במודע לטובת איראן | מכתב האישום המזעזע עולה לכאורה כי דמם של נרצחי גולני בבסיס הוא על ידם של המרגלים, כאשר אלו שלחו נ"צ מדויק של בא"ח גולני כולל "סיכה" שננעצה על חדר האוכל בבסיס (חדשות, צבא וביטחון)
בצל האסון הכבד בבא"ח גולני, כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני ממשיכים לפעול בדרום לבנון | במהלך היממה האחרונה, הלוחמים חיסלו 15 מחבלים, איתרו מחסני אמצעי לחימה ונטרלו תשתיות נוספות של חיזבאללה | צפו במסר של מפקד החטיבה ובפעילות הכוחות (צבא)
בצה"ל השלימו היום את התחקיר על פגיעת הכטב"מ הקטלני בבא"ח גולני בצפון אמש | פחות מיממה לתקרית הנוראית, מסתבר כי צה"ל זיהה את שלושת הכטב"מים ששוגרו מלבנון אולם קשר העין עם אחד מהם אבד מהמכ"מים, ייתכן בשל גובה טיסה נמוך | הפקת לקחים - התרעות במקרים דומים יופעלו באזורים נרחבים (צבא)
"מול איום הכטבמ״ים אנו מרכזים מאמץ לאומי ועוסקים בפיתוח פתרונות שיסייעו להתמודד עם האיום", כך אמר היום שר הביטחון כשביקר בבסיס גולני שנפגע אמש מפגיעת הכטב"מ - שהרג למרבה הכאב ארבעה חיילים (חדשות מלחמה)
חשיפה בלתי נתפסת הבוקר מעידה לכאורה על אוזלת יד והתנהלות בלתי הגיונית של כוחות הביטחון בטיפול בדיווח קריטי על איומים ביטחוניים במרחב האווירי מעל יישובים בישראל | נראה שאזרחים מודאגים דיווחו אמש למשטרה על הימצאות כלי טיס בלתי מזוהה רגע לפני שהתפוצץ בבסיס ליד בנימינה, אך למרבה הצער הפניות לא זכו ליחס ראוי ומתן מענה בזמן הנכון (חדשות)
כלי הטיס ההתקפי 'מירסאד' ששוגר אמש מלבנון ופגע בשטח בא"ח גולני, יוצר באיראן | הכטב"מ נושא ראש נפץ של כ-20 קילוגרמים ויכול להגיע למהירות שיוט של כ-200 קמ"ש | מתחקיר ראשוני בצה"ל עולה כי שני כטב"מים שוגרו מלבנון – אחד יורט, השני אבד מהמכ"ם. אחרי הפגיעה סמוך לבנימינה הובן כי הוא טס בגובה נמוך וחמק ממערכות הזיהוי עד לפגיעה במטרה (ביטחון)
בצה"ל השלימו תחקיר ראשוני מפגיעת הכטב"מ במבנה גדוש באנשים באזור בנימינה | מהתחקיר הראשוני עולה כי בניגוד לדיוחים קודמים - חיל האוויר זיהה את שני הכב"מים ששוגרו, אחד מהם יורט באזור נהריה | חיה"א עקב גם אחרי הכטב"מ השני אולם בשלב מסויים קשר העין עמו אבד - לאחר מכן הוא פגע במבנה (חדשות)
ממדי האסון מתבררים ככל שחולפות הדקות | כטב"מ שחדר מלבנון פגע פגיעה ישירה במקום מסויים - לא הופעלה אזעקה | כטב"מ נוסף יורט באזור הים וכטב"ם שלישי יורט בקריות | מד"א הכריז על אירוע רב נפגעים | באיחוד הצלה מעדכנים: "מספר רב של נפגעים בזירת האירוע בגזרת בנימינה" | בהמשך התעדכן מספר הנפגעים ל-70 ובכך האירוע הפך לחריג ביותר בהיקף הפגיעה שלו • כל הפרטים שהותרו לפרסום (חדשות)