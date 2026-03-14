כחלק מהמהלך לחיזוק ההגנה על תושבי הצפון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 בפיקוד אוגדה 36 פעלו בשבוע האחרון בפשיטות ממוקדות במרחב דרום לבנון להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלי חיזבאללה.
עד כה צוות הקרב החטיבתי 7 חיסל עשרות מחבלים והשמיד עשרות תשתיות טרור בניהם, מחסן אמצעי לחימה, מפקדה ועמדות תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה.
במקביל פיקוד הצפון ממשיך בהערכות לקליטת כוחות נוספים במהלך השבוע הקרוב, בהתאם להנחיית הרמטכ״ל.
כמו כן, כוחות חטיבת גולני סיימו את התייצבותם ולאחר רענון החטיבה ערוכה לקבלת פקודה על פי הערכת מצב.
פעילות כוחות צה״ל בדרום לבנון, בהגנה קדמית מהווה שכבת הגנה נוספת על תושבי הצפון. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה במקביל לפגיעה במשטר הטרור האיראני ושלוחותיו.
כמו כן דיווח הערב דובר צה"ל, כי לאחר פעילות של כחמישה חודשים ברצועת עזה, כוחות חטיבת גולני התייצבו בשבוע האחרון בגזרה הצפונית.
ביממות האחרונות כוחות החטיבה השלימו סדרת תרגילים אשר מדמים לחימה בלבנון, שכללו מטווחים, לחימה בתוואי שטח מורכב והררי ועוד. כעת, הכוחות נמצאים במוכנות מבצעית מלאה לבצע כל משימה שתדרש במטרה להגן על תושבי מדינת ישראל.
