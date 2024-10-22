האדמו"ר ממחנובקא בעלזא נצפה באמירת ההלל ובעבודת הנענועים בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במהלך אמירת ההושענות, מתקיים מנהג מיוחד כאשר מדי יום מימי המועד זוכה נכד אחר מנכדי האדמו"ר לעמוד במרכז בית המדרש, סמוך לבמה, ולהחזיק בידו את ספר התורה | הנכד, כשהוא מעוטר בקאלפיק לראשו, עומד במרכז בזמן שקהל החסידים עם האדמו"ר מקיפים את הבמה (חסידים)
מאות חסידי דארג זוכים לחזות מדי יום מימי המועד בעבודת הנענועים של האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במהלך אמירת ההלל זוכים החסידים לשמוע את קולו בקודש באמצעות מגבר קול, כאשר השנה נוסף חידוש מיוחד, גם בעבודת ההקפות ובאמירת ההושענות הושמע קולו בקודש בעזרת רמקול זעיר ייעודי (חסידים)
בבית מדרשו של המשגיח הגאון רבי דן סגל בשכונת גוש שמונים בירושלים, נערכה גם היום תפילת שחרית חגיגית. ב'הלל', עבר המשגיח לפני העמוד, שר את שיריו הקבועים והחל להתייפח ב'הושענות' | צפו בתיעוד מיוחד ומרגש (עולם הישיבות)
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני בתפילת שחרית והושענות הבוקר (חמישי) במרחב הפתוח שברחבת בית מדרשו - כולל תורה וחיים ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, במניין מצומצם ובמרחקים וכשכולם עוטים מסכות • תיעוד (חרדים)