אחרי עשרות אלפי הצעות ומועמדים שהעליתם בשלב המוקדמות – הרשימה הסופית סגורה. מי יוכתר כזמר השנה, איזה שיר יזכה בתואר "שיר השנה", ואיך משפיעים על התוצאות שייחשפו במשדר המיוחד שלנו? הגיע הזמן שלכם להכריע (מוזיקה)
עשרות אלפי הצבעות, עשרות מועמדים ורק זוכה אחד - מי הוא "שיר השנה"? ומי זכה בתואר "זמר השנה"? | מבקר המוזיקה נתנאל לייפר ואורי כהן בתוכנית מיוחדת עם תוצאות מצעד אנשי השנה במוזיקה - לשנת תשפ"ד | וגם, הזוכים בקטגוריות: מלחין השנה, מעבד השנה, תגלית השנה, קליפ השנה, אלבום השנה ושיר המלחמה |ואיך הגיבו הזוכים לבחירה שלכם? • צפו (אנשי השנה)
עם סיומה של שנת תשפ"ג - מצעד 'כיכר השבת' חוזר, ואתם, גולשים יקרים, מוזמנים להצביע לאנשי השנה שלכם במוזיקה | בחרו בזמר השנה שלכם, מעבד השנה, מלחין השנה, קליפ השנה, תגלית השנה, אלבום השנה וכמובן... שיר השנה | התוצאות? במשדר מיוחד בהגשת נתנאל לייפר (מגזין מוזיקה)
אלפי הצבעות, עשרות שירים ורק זוכה אחד - מי הוא שיר השנה? ומי זכה בתואר "זמר השנה"? • היישר מאולפן 'כיכר השבת', מבקר המוזיקה נתנאל לייפר ומשה מנס בתוכנית מיוחדת עם כל תוצאות מצעד אנשי השנה במוזיקה לשנת תשפ"ב • וגם, הזוכים בקטגוריות: מלחין השנה, מעבד השנה, תגלית השנה, קליפ השנה, אלבום השנה • ואיך הגיבו הזוכים המאושרים? • צפו (מוזיקה)