למה לולב אחד מזנק ל-300 ש"ח בעוד אחרים עולים גרושים? מהי תיומת? איך בוחרים אתרוג ומהו הזן החדש 'חזון איש - מרוקאי'? ולמה ההדס של רש"י - מעלה את המחיר? | במשדר חגיגי ומיוחד לכבוד חג הסוכות בהנחיית יוסי עבדו, רבנים ומגדלי ארבעת המינים חושפים את הסודות מאחורי הקלעים ומגלים את כל הטיפים בדרך לקנייה מהודרת של הלולב, האתרוג וההדסים • צפו (חג הסוכות)
אתרוג שנקלף מתי אין דינו כחסר | ניטל הפיטם האם תמיד האתרוג נפסל | נקודה שחורה פוסלת מרחוק או מקרוב | ובאיזה אתרוגים יש חשש של הרכבה | נחלק הלולב במשהו מה הדין וכיצד נזהה לולב היבש | | הלכה ואקטואליה "מבית מדרשו של הרב וואזנר" | 'כיכר השבת' עם כל ההלכות הנחוצות (יהדות)