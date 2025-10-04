לקראת חג הסוכות, 'כיכר השבת' כינס באולפן פאנל מיוחד בהנחיית יוסי עבדו לדון באתגרים ובסודות של ארבעת המינים. המשתתפים, חושפים פרטים מרתקים על תהליכי הגידול, מקורות המסורת והמאמץ הנדרש להשגת הידור מקסימלי. במהלך התוכנית נחשפים סודות הגידול, המסורות העתיקות והטיפים המעשיים שכל אחד צריך לדעת לפני שהוא יוצא לקנות לולב ואתרוג.

בפאנל המיוחד משתתפים: אלי רוסוף - מגדל לולבי דרי כמעט 20 שנה, שידבר על אופן הגידול השימור והטיפול בלולבים. הרב יהודה אזרד - יושב ראש איגוד הקהילות יוצאי מרוקו, שדיבר על הלולבים כמנהג יהודי מרוקו והדרת המצווה. הרב שמואל פרץ - איש האתרוגים המרוקאים, שידבר על ההבדלים בין סוגי האתרוגים, וגם איך לבחור נכון.

הסוד הכמוס של לולב דרי והתיומת

אלי רוסוף מסביר את התעלומה: "הסיבה למחיר הגבוה היא המורכבות בגידול. לולב דרי הוא לא 'ייצור סיני'... רק לולב אחד מתוך עשרות יהיה שווה כמה מאות שקלים".

אלפי בני ישיבות צפויים להתכנס מיד אחרי סוכות למעמד היסטורי | כל הפרטים חנני ברייטקופף | 21:09

המפתח להבנת המחיר נמצא ב"תיומת" - העלה האמצעי של הלולב: "כשמורידים את הקורה (העלים הסגורים בקצה), או שהמחיר ירד לעשרה שקלים אם הוא מפוצל בצורת מזלג, או שהוא יתחיל לטפס".

עיקרי הסוד שקובע את מחיר הלולב:

הידור מקסימלי: אם הלולב נשאר סגור לחלוטין ובגובה שווה, הוא נקרא 'לולב בריסק' והוא היקר והמבוקש ביותר (עד 300 ש"ח ויותר).

תיומת: "מלשון תאומים", מסביר רוסוף. ככל שהעלים הצמודים (התיומת) סגורים בגובה שווה, המחיר גבוה יותר.

זן דרי - מהבבלים לישראל: רוסוף גילה שהזן הזה, דרי, מקורו בעיראק (מסורת מתקופת הבבלים) והוא נבחר בזכות יכולתו להיסגר בצורה יפה הקרובה לבריסק. הפרי של זן דרי אינו איכותי (מצומק), ולכן מגדלים אותו אך ורק בשביל הלולב.

תהליך הגידול: קטיף, שימור וגיל העץ

קטיף מדויק ו"לולבי חורף": "כל לולב שלא נקטף בזמן המדויק – הוא נפתח והופך לסכך", הסביר רוסוף. הקטיף מתחיל מט"ו בשבט. ה"לולבי חורף"" (שנקטפים עד ט"ו בשבט) הם המבוקשים ביותר בחו"ל כי הם ירוקים יותר (שוהים על העץ זמן רב).

הגנה וטיפול מיוחד: בשל הקוצים הרבים על הדקל, יש צורך בלְקַיֵּץ (להוריד קוצים) כדי לגשת ללב העץ. לולבים המיועדים להידור עוברים טיפול מיוחד בחומר 'מגן' המדביק את העלים ושומר עליהם מפני כִּסכּוּס (פתיחת העלים), ונשמרים בקירור עם לחות גבוהה עד החג.

גיל העץ קובע: "ככל שהעץ הוא צעיר יותר, עד גיל בר מצווה, הלולב שלו יהיה איכותי יותר".

יהדות מרוקו מחזירה עטרה ליושנה: הידור הלולב

הרב יהודה אזרד הציג את מנהג עיטור הלולב שמקורו במשנה: "אנשי ירושלים היו כורכים את לולביהם בגימוניות של זהב".

"בניגוד לאשכנזים שמנהלים את החג הזה עם זכוכית מגדלת... אנחנו חוזרים למה שבמרוקו היה פשוט: כל יהודי בערב סוכות היה קונה לולב סרוג", אמר הרב אזרד.

המשמעות העמוקה: המנהג, שהיה סמל לעושר התרבותי ונשכח בארץ בגלל תחושת גלות והתביישות במנהגים, חוזר היום בגאון. "היום, ברוך השם, תלמידי חכמים וגדולי ישראל לוקחים את הלולבים הדומים למשל בית אבוחצירא". הרב אזרד סיפר על רגע מרגש בבית הכנסת החורבה בירושלים, בו זיהו אנשי ירושלים את הלולב המקושט כהמשך ישיר למנהג הקדום.

עולם האתרוגים: הסודות והחידוש המרוקאי

הרב שמואל פרץ חשף את סודות האתרוגים:

האתרוג המרוקאי: 2,000 שנה של מסורת

"האתרוג המרוקאי הוא ייחודי. 2,000 שנה יש מסורת של יהדות מרוקו עליו", הסביר הרב פרץ. "הוא גדל באקלים המדבר במרוקו והוא גדל בריא, לא כמו שאר האתרוגים שגדלים פה בארץ".

האתרוג התימני: הרב פרץ הדגיש כי האתרוג התימני הוא היחיד שזוכה להסכמה גורפת שהוא 100% בלתי מורכב, והוא גדול במיוחד כפי שמתואר במשנה.

החידוש שמשגע: חזון איש מרוקאי

"בשנתיים האחרונות התחילו לגדל חזון איש במרוקו", חשף הרב פרץ. מכיוון שהאקלים בארץ לא בריא לאתרוגים, לקחו את עצי ה'חזון איש' והתחילו לגדל אותם במרוקו. "וככה הוא נוצר: אתרוג עם פיטם בריא, חזק ונקי".

הרב פרץ הדגים כיצד הפיטם של ה'חזון איש המרוקאי' חזק הרבה יותר מזה של הגידול הארצי-שראלי ("עליו אנשים מתפללים שיחזיק את היום הראשון").

ההבדל בגידול: עבדו שיתף מניסיונו ליד מטעי גידול אתרוגים במושב יגל: "זה בית מרקחת... כל ענף קשור עם אזיקונים, ריסוסים כל הזמן". לעומת זאת, "המרוקאי לא צריך לשמור אותו... הוא נשמר באופן טבעי".

הידור נוסף: הדס שיטת רש"י (תשע עלים)

הפאנל דן גם בהדס שיטת רש"י - הדס עם תשע עלים בכל מפרק (במקום שלושה), המבטא הידור בקרב מקובלים (3x3 כנגד הספירות).

אלי רוסוף הסביר את מורכבות ההידור: "לבדוק הדס זה הרבה יותר קשה מלבדוק לולב. יש לבדוק כל שלישייה לאורך כ-29 סנטימטרים של הגבעול. זו עבודה קשה פי כמה, ולכן גם מחירם גבוהים יותר".

טיפים מעשיים לקניית אתרוג מפי המומחים:

למה אתרוג צהוב עדיף על ירוק? "מגדלים מאוד אוהבים לפעמים להצהיב את האתרוג, כי המון בלטים (פגמים) שאתה יכול לראות על האתרוג ירוק, לא יראו אותו כשהוא צהוב", חשפו המומחים. לכן, מי שמחפש הידור, עדיף שייקח אתרוג צהוב או כבר צהבהב, בו הפגמים כבר נחשפו. הדר זה עניין של יופי אישי: הרב אזרד: "אתרוג צריך לבחור לפי מראה ראשוני והחיבור האישי ליופי שלו. הדר זה עניין של טעם. לא צריך לשבת ולהסתכל בזכוכית מגדלת, אלא לבחור את היצירה היפה שאתה מתחבר אליה". אחסון ושמירה: אין לאחסן אתרוג במקרר! הרב פרץ המליץ: שים את זה מעל הספרייה, מקום קריר וגבוה, לא ליד נורות חמות. האתרוג יישמר לך מצוין.

יהי רצון שבעזרת השם נגיע לחג סוכות עם 'זה אלי ואנווהו', ונזכה להדר בלולבים ובאתרוגים הכי יפים, ולהיכנס לתוך 'צילא דמהימנותא' (צל האמונה) של הסוכה הקדושה.

קרדיטים: