למה לולב אחד מזנק ל-300 ש"ח בעוד אחרים עולים גרושים? מהי תיומת? איך בוחרים אתרוג ומהו הזן החדש 'חזון איש - מרוקאי'? ולמה ההדס של רש"י - מעלה את המחיר? | במשדר חגיגי ומיוחד לכבוד חג הסוכות בהנחיית יוסי עבדו, רבנים ומגדלי ארבעת המינים חושפים את הסודות מאחורי הקלעים ומגלים את כל הטיפים בדרך לקנייה מהודרת של הלולב, האתרוג וההדסים • צפו (חג הסוכות)
יממה לאחר התפטרותו של אריה דרעי, "התנזים" בראשות יהודה אזרד חוזרים לפעולה • בהודעה לפעיליו כתב אזרד כי "אנחנו מתכוונים לעצור את דרעי בגופינו ולא לתת למהפכה להיעלם" • דרעי נפגש כעת עם הגר"ש בעדני • אמש כתב דרעי הודעה לבנו: "יש לכם אבא במשרה מלאה" (חרדים)
בש"ס עמלים על סגירת רשימת התמתודדים מטעם התנועה ברשויות המקומיות, אך דווקא בירושלים, ההחלטה עדיין רחוקה. ל"כיכר השבת" נודע כי יו"ר ש"ס אריה דרעי הציע ליהודה אזרד, מראשי ה"תנזים" את המקום הראשון ברשימה, אך מקורביו מבהירים כי אינו מעוניין בתפקיד. בש"ס מכחישים (חדשות)
יהודה אזרד, דני אליהו, יעקב עידן ועוזי כהן, חברי התנזים של מנהיג ש"ס החדש-ישן, יצאו אתמול לניו-יורק, במפתיע. הרביעייה, שנחשבת למקורבת מאוד למנהיג החדש של ש"ס אריה דרעי, עוזבת בימים דרמטיים את ישראל - דווקא לאחר שמנהיגם המובהק הצליח לכבוש את כס ראשות ש"ס, אחרי 12 שנים
ככל שעוברות השעות מסתבר שהבשורה שיצאה אמש לפיה דרעי חוזר לש"ס - לא מצליחה לרגש את כולם, יש כאלה שאפילו חשים אכזבה. אחד מהם, יהודה אזרד, ממקורביו הגדולים של אריה דרעי, מספר ל'כיכר השבת' מדוע לא יצביע ש"ס: "אלי ישי וחברים נוספים ניהלו מלחמה נגד אריה דרעי"
מסתבר שלא כולם שבעי רצון מהאיחוד במפלגה הספרדית. בראיון לקול ברמה תקף יהודה אזרד, חברו הטוב של דרעי את המהלך ואמר: "אני לא מסוגל לשבת סביב שולחן אחד עם אנשים שעשו מה שעשו לעם ישראל. אני מאוד מאוכזב מהמהלך של אריה" (פוליטי)
על רקע הקריאה להקדים את הבחירות לכנסת, התכנסו אמש פעיליו של יו"ר ש"ס לשעבר, אריה דרעי, בסוכתו לסעודה חגיגית. שגריר ארה"ב בישראל דן שפירו הגיע גם הוא לסוכה ושוחח עם דרעי. אחד הפעילים: "דרעי חוזר, לא יצליחו למנוע את זה". צפו בתיעוד (חדשות)
איתמר בן-גביר ויהודה אזרד התעמתו בשידור, בעקבות ´פרשת המודעות´. במשך דקות ארוכות התעמתו השניים. השיחה גלשה, איך לא, לפן הפוליטי. "האם הרב עובדיה נתן לכם אישור להקים מפלגה? האם הרב עובדיה נתן לו אישור להשתתף בוועדת הנשיא? שאל בן-גביר. האזינו לעימות (אקטואליה)
במחלק ההונאה של משטרת ירושלים נחקר הבוקר (רביעי) יהודה אזרד, מאנשיו של יו"ר ש"ס לשעבר אריה דרעי - בעקבות תלונה שהוגשה נגדו במשטרה בגין ביצוע מעשים של גניבה, התחזות וקבלת דבר במרמה. "אנשי דרעי נפלו בפח של עצמם. הם רצו למשטרה והתלוננו על מודעות חוקיות שאין בהם כל בעיה, אך למעשה חשפו שהם עברו עבירות פליליות חמורות", אומר בן-גביר ל"כיכר השבת"
מתחרטים? מקורביו של אריה דרעי, שזכו לכתבת שער במוספשבת של "מעריב", לא מרוצים מהציטוטים שיוחסו להם בראיון ● יהודה אזרד, אחד המתראיינים טוען כי דבריו סולפו ● ירושלמי, המראיין, לא נותר חייב: "שום דבר לא סולף. התחשבתי באנשים ולא כתבתי את כל הדברים שהם אמרו" (ארץ)