יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע הערב כי הסתיימה הקראת כלל סעיפי חוק הגיוס בוועדה | "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, ובקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית", אמר (פוליטי)
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית את ההצעות של חברי הכנסת דן אילוז (הליכוד) ויוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) נגד סוכנות הפליטים של האו"ם (אונר"א), שחלק מפעיליה חשודים בהשתתפות במעשי הטבח ב-7 באוקטובר | ההליכים הפליליים נגד העובדים שתמכו בטרור יימשכו (חדשות)