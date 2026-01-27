כיכר השבת
מתקרבים לסיום הסאגה?

ביסמוט: השלמנו את הקראת חוק הגיוס - בקרוב ההצבעה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע הערב כי הסתיימה הקראת כלל סעיפי חוק הגיוס בוועדה | "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, ובקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית", אמר (פוליטי)

ח"כ בועז ביסמוט (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

לאחר אינסוף דיונים ומתח פוליטי המאיים על יציבות הקואליציה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט הודיע הערב (שלישי) כי וועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי , ובקרוב יצביעו על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית.

בהודעה מטעמו שפרסם הערב כתב ביסמוט: "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, בקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית".

לדברי ביסמוט, "מה שנגרר שנים, מה שנתקע שוב ושוב בדיונים אינסופיים, התקדם במשמרת שלי, כי הייתה מטרה ברורה: חוק. לא דיונים לשם דיונים, אלא רצון אמיתי להגיע לפתרון. לבנה אחר לבנה. בהידברות, בשיתוף פעולה, ובנחישות.

בסימוט הוסיף: "כפי שאמר הערב ראש הממשלה "אנחנו על סף השלמת העברת חוק הגיוס". הלפיד עובר לשלב הבא. כעת תפקידה של הכנסת כולה להמשיך את הדרך עד לאישור החוק במליאת הכנסת, חוק גיוס היסטורי שיחזק את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה".

2
נתניהו ביסמוט ומפלגתו הרשעים חושבים לעשות צחק מהציבור החרדי בלי דאגה בבחירות הבאות נסלק אותם הביתה ונחליף אותה בממשלה שהיא לא נותנת לחמאס מתנה ועים הסייעות החרדיות תומכת בדבר הזה בחוק גיוס המזויף הזה הוא מאבדות יותר מנדטים מבדרך כלל
יהודי ציוני אמיתי
1
עוד תרגיל של שקרנייהו כדי להעביר תקציב...ואז באורח פלא בג"ץ יפסול
חחח

