לאחר אינסוף דיונים ומתח פוליטי המאיים על יציבות הקואליציה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט הודיע הערב (שלישי) כי וועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס, ובקרוב יצביעו על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית.

בהודעה מטעמו שפרסם הערב כתב ביסמוט: "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, בקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית".

לדברי ביסמוט, "מה שנגרר שנים, מה שנתקע שוב ושוב בדיונים אינסופיים, התקדם במשמרת שלי, כי הייתה מטרה ברורה: חוק. לא דיונים לשם דיונים, אלא רצון אמיתי להגיע לפתרון. לבנה אחר לבנה. בהידברות, בשיתוף פעולה, ובנחישות.

בסימוט הוסיף: "כפי שאמר הערב ראש הממשלה "אנחנו על סף השלמת העברת חוק הגיוס". הלפיד עובר לשלב הבא. כעת תפקידה של הכנסת כולה להמשיך את הדרך עד לאישור החוק במליאת הכנסת, חוק גיוס היסטורי שיחזק את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה".