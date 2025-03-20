הכוחות ממשיכים לפעול במרחב רפיח. במהלך היממה האחרונה כוחות האוגדה חיסלו מספר מחבלים בהתקלויות פנים אל מול פנים | במרכז הרצועה, החיילים סגרו מעגעל כאשר השמידו עמדת מרגמה ממנה בוצע ירי לעבר כוחות צה"ל (חדשות)
במהלך הלילה כוחות החטיבה, בשיתוף כוחות יהל"ם, השמידו תוואי תת קרקע באורך 800 מטרים ובעומק 18 מטרים. התוואי שימש את ארגון הטרור חמאס ועבר בסמוך למרחב המסדרון בו שוהים כוחות צה״ל | צפו בתיעוד ההשמדה (חדשות מלחמה)
כוחות צה"ל ממשיכים לפעול ברחבי הרצועה, וכעת דובר צה"ל מפרסם תיעודים מהלחימה וכן מהמחרטה שנמצאה ובה היו, מספר קנים, קלאצ׳ניקובים, מחסניות רבות, מטענים ומכונות ליצור רקטות ומשגרים | סיקור ותיעוד (צבא וביטחון)