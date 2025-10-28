הטנקים של חטיבה 401 ( צילום: דובר צה"ל )

בזמן שחמאס מפר שוב ושוב את ההתחייבויות שלו וכשעוד לא ברור, האם צה"ל יחד את הלחימה ברצועה, בשעה זו (שלישי) התירו בצה"ל לפרסם תיעודים חדשים מהכניסה לרצועה עם פרטים חדשים, בעיקר על פעילות חטיבה 401.

מח"ט 401, אל"מ מ' מסר היום: ״נכנסנו ראשונים לתמרון הקרקעי, הגענו להישגים כבירים והובלנו את התמרון בכל מקום בו פעלנו, לאורך הדרך איבדנו לוחמים ולוחמת, ונפצעו לנו רבים, הטובים ביותר שלנו, הניצחון שלנו הושג בזכותם". עוד אמר המפקד: "במהלך הלחימה הפגנתם רעות אחוות לוחמים וערבות הדדית מופלאה, כל אלו מראים כמה כוחנו תלוי באחדותנו.״

קולות קשר של מג"ד 52, מפקד הגדוד הראשון שנכנס לרצועה ( צילום: דובר צה"ל )

נתוני המלחמה

טנק של חטיבה 401 היה הראשון שנכנס לרצועת עזה בתחילת התמרון והחטיבה היתה הראשונה לתמרן ומאז נמצאת בפעילות ברצועת עזה כבר כמעט שנתיים.

ביומה הראשון המלחמה, לוחמי החטיבה לקחו חלק בהדיפת עשרות מחבלים אשר פלשו ליישובים בעוטף עזה ממספר פרצות שונות.

חטיבה 401 לפני הכניסה לרצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

ביום המתקפה החטיבה הייתה באמצע של אימון ברמת הגולן, במקביל היו כוחות פרוסים בנחשולים, ועם קבלת הידיעות על מתקפת חמאס עלו הטנקים על מובילים, ובמקביל נסעו על זחלים עד לעוטף עזה.

הישגי החטיבה במלחמה - לפי תאריכים

10/11/23 - לוחמי החטיבה השיגו שליטה על מוצב "באדר", המוצב המרכזי של גדוד שאטי ברצועת עזה.

14/11/23 - כוחות החטיבה השתתפו בכיבוש בית החולים רנתיסי.

7/12/23 - חודשיים בדיוק לפרוץ המתקפה, כבשה חטיבה 401, את כיכר פלסטין אשר בשכונת רימאל במרכז העיר העתיקה של עזה.

לפני כניסת כוחות חטיבה 401 לרצועת עזה בפעם הראשונה ב-27 באוקטובר 2023: ( צילום: דובר צה"ל )

18/3/24 - כוחות החטיבה השתתפו במבצע "ניתוח מקומי", מבצע להשתלטות מחדש וטיהור בית החולים שיפא בעזה.

27/8/24 - כוחות החטיבה השתתפו בחילוץ החטוף בידי חמאס - פרחאן קאדי ממנהרה בדרום הרצועה.

20/10/24 - נפל מח"ט החטיבה אחסאן דקסה.

במבצע "עוז וחרב" חטיבה 401 לחמה בצפון רצועת עזה, השתלטה על מעוזי חמאס במרחב ג׳באליה ובית לאהיא והשמידה תשתיות טרור ותתי־מערכות מנהרות.

תיעוד של כניסת כוחות חטיבה 401 לרצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

במבצע "מרכבות גדעון" פעלה החטיבה בדרום הרצועה, בעיקר באזור חאן יונס ורפיח, שם טיהרה מתחמים מבוצרים של חמאס והשתתפה באיתור חטופים ובחשיפת תשתיות תת־קרקעיות נוספות.

חלק מהשינויים בזרוע היבשה בעקבות שנתיים של תמרון: בעקבות המלחמה בוצעו מספר שינויים בהכשרות חיל הרגלים על מנת להכין את הלוחמים בצורה מיטבית לתמרון.

תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 401 מתחילת התמרון ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

כמו כן, הוסיפו להכשרות אימוני חבלה, ניווטים ואימונים להתמצאות בשדה קרב, הכשרת איסוף קרבי ואימוני כושר מותאמים.

בעקבות המלחמה פעלו בחיל לצמצום ההבדלים בין לוחמי הסדיר ללוחמי המילואים, להגדלת תחום החבלה, להקמת פלוגות תצפית חטיבתיות, התאמת הניוד והרק"ם לתמרון, הקמת מערך הירי, הקמת מדור ית"ם והקמת מדור שטח.

פעילות חטיבה 401 בתמרון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות חטיבה 401 בתמרון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות חטיבה 401 בתמרון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות חטיבה 401 בתמרון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות חטיבה 401 בתמרון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות חטיבה 401 בתמרון ( צילום: דובר צה"ל )