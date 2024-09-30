במלאות שלושים שנה להסתלקותו לגנזי מרומים של גאב"ד בד"ץ העדה החרדית בירושלים, הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל, התכנסו תלמידי ישיבת 'הרמ"א' לסעודת הילולא | במהלך הסעודה שמעו התלמידים דברי נועם מפי גדולי הרבנים, שהאריכו בשגב דמותו וזכרו הטהור, ובדרך החסידות והיראה שהותיר אחריו מורשה לדורות | שמואל דריי מגיש גלריה (חרדים)
במלאת כ"ח שנים לפטירתו של הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל, גאב"ד ה'עדה החרדית' בעיה"ק ירושלים, התאספו חסידים ואנשי מעשה, ועל צבאם רבנים וחשובי העדה בהיכל ביהמ"ד סאטמר בעיה"ק ירושלים לסעודת הילולא לזכרו, במהלכה העלו הרבנים זכרונו הטהור לפני הציבור (חרדים)