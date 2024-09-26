הווטו של טראמפ וההבטחות למדינות המפרץ: הקואליציה המוסלמית שאחרי המלחמה והבחירה הגורלית של ירושלים בין שינוי מדיני לבין ויתור על חלון הזדמנויות כלכלי | ומעל הכל האם הדיפלומטיה והחיבורים בעולם הערבי שוחקים את כוח המיקוח הישראלי? (מגזין)
מאז מתקפת הביפרים שהוכתרה כהצלחה גדולה בסיכולם של מחבלי חיזבאללה רבים, ישראל ציינה גם בשבוע האחרון מספר הצלחות של סיכולים ממוקדים שנוספים כמובן למאות אירועים דומים לאורך עשרות שנות המאבק בטרור | אלו הם חמשת המוטיבים במנגנון הפגיעה המוקדמת המאפיינים את מערך הסיכולים הממוקדים, שלרוב נעשה תחת מעטה של חשאיות מבצעית ושיתוף פעולה של כלל גורמי הביטחון (צבא)