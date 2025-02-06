מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
רבבות חסידים השתתפו אמש (רביעי) בשמחת בית ויז'ניץ, נישואי נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד | להתרגשותם של החסידים פיאר הרבי את השמחה הגדולה מריישא ועד גמירא | צפו בתיעוד מרהיב מהשמחה הגדולה (חסידים)
סיפור מעניין אירע בשבת האחרונה בביהמ"ד קאסען בבורו פארק - אברך חסידי עלה לתורה ונתן שם לבתו הנולדה לו למזל טוב, במהלך הקידוש אחר התפילה נודע לאברך שבכלל נולד לו 'בן' | כל הפרטים כאן בפרסום ראשון ב'כיכר השבת' (חרדים)