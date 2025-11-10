כיכר השבת
נֹעַם שַׁבָּת הַמַּתְאֶמֶת

שבת של התעלות ביוניאן: אלפים שהו בצילו של האדמו"ר מבאבוב 45

מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)  

ההכנות לשב"ק בצל האדמו"ר מבאבוב 45 בעיר יוניאן (צילום: אשי וויינגארטן - אחים לאנטשעווסקי)

כלל תושבי העיר יוניאן שבארה"ב, התענגו על ה' באור קדושת השבת האחרונה, בצילו של האדמו"ר מבאבוב 45, אשר שהה בעיר לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו, הכלה בת לחתנו הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם.

לקראת שבת קודש התכוננו החסידים והתושבים בהיערכות לוגיסטית מיוחדות. לצורך האירועים הוקם במקום אוהל ענק, תוך סיוע ומתן אישור מטעם כוחות המשטרה וההצלה המקומיים, אשר דאגו לאבטחת מתחם התפילות והאירועים.

בערב שבת קודש נהרו מאות מבחורי החסידות לשבות במקום, רבים מהם נצפו שוקדים על לימודם טרם כניסת השבת. ב'פניא דמעלי שבתא' מסר הרבי שיעור תורה בספה"ק 'נועם אלימלך' כמנהגו, טרם עטיפת הטלית.

במהלך השבת נהרו אלפי התושבים אל התפילות ואל עריכת השולחנות הטהורים, כשהם זוכים להתחמם לאור קדושת השבת בצילו של האדמו"ר.

בצאת השבת, לאחר תפילת ערבית, קידוש לבנה והבדלה, ליוו המונים את האדמו"ר לבית האכסניה בשירה ובזמרה אדירה, כשהם אוחזים בידיהם לפידי אש.

ביום ראשון הופיע האדמו"ר למעמד קביעת המזוזות בבניין תלמוד התורה של החסידות בעיר. לאחר מכן התקיימה מעמד קבלת פנים, כשבסיומה עברו התלמידים לקבל ברכה מפי הקודש.

לעת ערב, התאספו כל בני העיר לשמחת שבע הברכות המרכזית, בראשות רבה של העיר, האדמו"ר מקוסען, אשר כובד בריקוד עם החתן.

