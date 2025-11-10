נֹעַם שַׁבָּת הַמַּתְאֶמֶת שבת של התעלות ביוניאן: אלפים שהו בצילו של האדמו"ר מבאבוב 45 מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:47