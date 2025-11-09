אירוע חסר תקדים נרשם בימים אלו בעולם החסידות: לראשונה בתולדות החצרות החסידיות, חצר אמשינוב מעבירה את מרכז החסידות מירושלים עיר הקודש והמרכז החסידי המסורתי, לעיר ביתר עילית שבהרי יהודה.

המעבר ההיסטורי כולל את כלל המוסדות, בית המדרש, כולל האברכים והתשתית הקהילתית, שיתמקמו בבניינים חדשים ומרווחים בעיר ביתר. מדובר במהלך אסטרטגי של התרחבות והתייעלות, על רקע הגידול המרשים במספר החסידים בעיר.

יצוין, כי על אף המעבר, האדמו"ר עצמו, לא יעזוב את משכנו הקבוע בשכונת בית וגן בירושלים, אלא יגיע לעיר ביתר מעת לעת, בעיקר לחגוג את החגים, שבתות מיוחדות ומעמדים מרכזיים עם החסידים.

המהלך נחשב לחריג ותקדימי, שכן עד היום הקפידו כל החצרות החסידיות להיצמד למקום מושבו של האדמו"ר, לרוב בערים הגדולות והוותיקות, בעוד כאן מדובר ביצירת מרכז עצמאי מלא בחסידות, המנותק ממקום מגורי הרבי.

בחסידות מציינים כי מדובר במהלך המבוסס על הצורך לספק לקהילה המתפתחת תנאים נאותים לצמיחה רוחנית, ופתרונות דיור לאברכי החסידות.