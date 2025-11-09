כיכר השבת
כך זה נראה בעבר | תיעוד

דיווח: חמאס השיב גם את נשקו של הדר גולדין הי"ד | ארון החטוף הגיע לאבו כביר

לפי דיווחים בישראל, לוחמי צה"ל איתרו במהלך המלחמה את נשקו האישי של הדר גולדין והוא הושב להוריו | בתיעוד מלפני עשור נראים מחבלי חמאס מציגים לראווה את נשקו של הדר (חדשות) 

הדר גולדין (פלאש 90)

חיילי צה"ל השיבו במהלך המלחמה את נשקו האישי של הדר גולדין, היום הוא יושב בחזרה למשפחתו.

לפי אותם דיווחים, משפחתו של הדר שנלחמה על חזרתו מאז היום בו נפל, קיבלה בשעות אלו גם את נשקו האישי של הדר, השם ייקום דמו.

בתיעוד מלפני כעשור, נראים מחבלי מניפים את נשקו האישי של הדר גולדין הי"ד, כאות לניצחון.

על כך כתב בקצרה העיתונאי עמית סגל: "כך חגג ארגון חמאס עם מסירת הנשק של הדר גולדין לסינוואר, על במה במרכז חאן יונס, עם דגלי טורקיה ואיראן. רוב הנוכחים כבר לא איתנו, גם הכיכר לא."

בשעות אלו, ממתינה משפחת גולדין יחד עם עם ישראל כולו לזיהוי רשמי, לאחר שארון החטוף החלל - ככל הנראה גופתו של הקדוש הדר גולדין - הגיעה למכון לרפואה משפטית באבו כביר.

2
יש טעות בכותרת...
חיים
1
בגדול כל מי שהשתתף בסרטון של חמאס כבר מת אז אם הם מתים ומרגישים שניצחו הם באמת חמורים גדולים
ירושלים

