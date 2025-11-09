חיילי צה"ל השיבו במהלך המלחמה את נשקו האישי של הדר גולדין, היום הוא יושב בחזרה למשפחתו.

לפי אותם דיווחים, משפחתו של הדר שנלחמה על חזרתו מאז היום בו נפל, קיבלה בשעות אלו גם את נשקו האישי של הדר, השם ייקום דמו.

בתיעוד מלפני כעשור, נראים מחבלי חמאס מניפים את נשקו האישי של הדר גולדין הי"ד, כאות לניצחון.

על כך כתב בקצרה העיתונאי עמית סגל: "כך חגג ארגון חמאס עם מסירת הנשק של הדר גולדין לסינוואר, על במה במרכז חאן יונס, עם דגלי טורקיה ואיראן. רוב הנוכחים כבר לא איתנו, גם הכיכר לא."