החלטת מפכ"ל המשטרה דני לוי שלא להעביר את חומרי החקירה - עד להחלטת בג"ץ, וררת למתקפה חריפה הבוקר (שני) של ח"כ טלי גוטליב מהליכוד, נגד המפכ"ל.

במהלך ראיון ב'קול ברמה', אמרה ח"כ גוטליב כי "אין כאן משבר חוקתי, ולא דומה למשבר חוקתי - יש כאן מפכ"ל אידיוט".

בנוסף טענה ח"כ גוטליב: "אם אתה רוצה שאחשוב שידיך נקיות ואני לא אחשוב שאתה מגונן על מי שראיתי אותך מסתודד איתה צמוד צמוד בסודי סודות בהר הרצל, למה אתה לא מזמן את היועמ"שית לחקירה?".

כזכור, אחרי החלטת המפכ"ל שלא לאפשר לאף צד לקחת את הטיפול בפרשיית הפצ"רית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זעם אמש על ההחלטה ותקף בחריפות את ראש אגף החקירות במשטרה.

השר לביטחון לאומי אמר לראש אגף החקירות והמודיעין כי "'אני לא מתערב בחקירה שלכם, אבל באשר להחלטה מי יפקח על חקירת הפצ"רית - אתם לא יכולים לשים פס על הממשלה'". הדברים נאמרו לאחר החלטת שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט אשר קולה לראש צוות החקירה בנושא הפצ"רית והדלפת הסרטון.