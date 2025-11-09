כיכר השבת
'שומר הסף' החדש?

בן גביר זעם על הקצין הבכיר: "אני לא מתערב אבל אתם שמים עלינו פס" - זה מה שקרה בחדר

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זעם בפגישתו עם קציני משטרה בכירים על החלטת המפכ"ל שלא לאפשר התערבות של השופט קולה בחקירה | "אנחנו לא רפובליקת בננות", אמר בן גביר לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה (פוליטי) 

השר איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

אחרי החלטת המפכ"ל שלא לאפשר לאף צד לקחת את הטיפול בפרשיית הפצ"רית, השר לביטחון לאומי זעם על ההחלטה ותקף בחריפות את ראש אגף החקירות במשטרה.

לפי הדיווח, השר לביטחון לאומי אמר לראש אגף החקירות והמודיעין כי "'אני לא מתערב בחקירה שלכם, אבל באשר להחלטה מי יפקח על חקירת הפצ"רית - אתם לא יכולים לשים פס על הממשלה'". הדברים נאמרו לאחר החלטת שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט אשר קולה לראש צוות החקירה בנושא הפצ"רית והדלפת הסרטון.

בדברים שהופנו ככל הנראה גם למפכ"ל שנכח בחדר באותה עת, אמר בן גביר שעל פי החוק, ההחלטה נתונה לידיה של הממשלה וכי המשטרה עוברת למעשה על החוק.

"יש ממשלה בירושלים ואתם חייבים לקיים את הדברים של השר יריב לוין ולהכניס את השופט אשר קולה", הוסיף בן גביר.

כזכור, בשבוע שעבר דווח שהמשטרה "מנעה הפיכה משטרית", כפי שפורסם בחדשות 12, לאחר שמפכ"ל המשטרה דני לוי מנע מהשופט קולה שמונה כחוק על ידי שר המשפטים לקבל לידיו את חומרי החקירה.

במקביל, המשטרה מנעה גם מפרקליט המדינה שמונה על ידי היועמ"שית לקבל לידיו את חומרי החקירה, וזאת עד להכרעת בג"ץ בנושא כבר בימים הקרובים.

