עתיקא קדישא:  זמירות שבת וחמין עם האדמו"ר מלעלוב ארה"ב 

במראות נדירים ומרגשים, תיעד הצלם שוקי לרר את האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, אשר שוהה בשבועות אלו בארה"ק לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי נכדתו, בעבודתו הטמירה ביום השבת, בשעות לא שעות | האדמו"ר השוהה בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך את התפילות והשולחנות הטהורים מתוך דבקות והתרוממות, עם צאת השבת, מיהר הצלם לתעד את הרגעים הנדירים של עריכת סעודת שבת שנמשכה אל תוך הלילה כשפני האדמו"ר מאירות באור קדושה | צפו בגלריה ותחושו את ריח החמין והאווירה המרוממת (חסידים)

האדמו"ר מלעלוב ארה"ב בשב"ק בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
1
מה קרה לאחים שלו ??????לא פירגנו לו לא יכלו להגיע לכבד
מוטי

