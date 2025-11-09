כיכר השבת
כבוד מלכים

גאווה יהודית בהונגריה: מסע הקודש, הכנסת ס"ת ומצעד פרשים לכבוד התורה בדארג

חסידי דארג זכו לחוות מסע מרומם בראשות האדמו"ר, לציון אבי השושלת הטמון בהונגריה | במהלך המסע זכו לימי עונג רוחני, ובשיאו, מעמד הכנסת ספר תורה חדש, בליווי פרשים, שהוכנס לבית הכנסת אורחים המקומי | צפו בתיעוד ענק, מהתפילות, הטישים ועוד (חסידים)

האדמו"ר מדארג בתפילה בציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)

מאות חסידי דאראג זכו שבוע שעבר לימי עונג רוחני עז, במסע הקודש של האדמו"ר מדאראג, אל עבר הציון המצוינת של אבי שושילתא דדהבא, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי שפר' מדאראג זי"ע, הטמון בעיירת דאראג שבהונגריה.

במהלך יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'אמרי שפר' זי"ע, זכו כלל הציבור לפקוד את הציון הקדוש, בבית העלמין היהודי בעיירה שהתעוררה לתחייה בימים אלו. את התפילה המרכזית ערך נכדו, ממלא מקומו בקודש, האדמו"ר מדאראג, שבמשך שעות ארוכות שפך צקון לחש בעד כל קהל עדת מנה, אלו שזכו להצטרף, ואלו שהאזינו בשידור חי ממרכז החסידות בבני ברק.

גולת כותרת המסע, הייתה מעמד 'הכנסת ספר תורה' ברוב פאר והדר, לבניין הכנסת אורחים במקום, כשהאדמו"ר, ובני משפחתו וכן משפחת הנדיב הלבישו בגדי שבת כיאה. תחת חופה מפוארת מקושטת בציצין נאים פיזזו החסידים ברחובות העיירה עם הספר החדש, כשפרשים צועדים כאות כבוד לפניהם, והרה"צ רבי אשר רוזנפלד, בנו הגדול של האדמו"ר, מפזז בעוז עם לפידי אש בוערים.

בהגיע הספר להיכל הטישים שהוקם במיוחד לימים אלו, פצח הרבי במחול נלהב, ואחר שאמר את הפסוקים והפיוטים כנהוג, הכניסו את הספר ברגש רב לתיבת ארון הקודש. הספר אשר ישמש מהיום והלאה את מאות הפוקדים את הציון הק' במהלך ימות השנה.

לאחר סעודת מצווה בה הסב כל הקהל, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור, כשהוא מרחיב במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורי דורות.

האדמו"ר מדארג בתפילה בציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בתפילה בציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בתפילה בציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בתפילה בציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בתפילה בציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
תמונה אווירית מהציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
תמונה אווירית מהציון הק' בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בתפילת שחרית בדארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד הכנסת ספר תורה בעיירת דארג (צילום: באדיבות המצלם)

