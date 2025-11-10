בימים האחרונים, התקבלו במשטרה שתי תלונות של צעירות שסיפרו אודות אדם חשוד שפגע בהן. בעקבות התלונות, החלו גורמי החקירה והמודיעין מתחנת לב הבירה שבמרחב ציון, בפעולות חקירה במטרה לחשוף את זהות החשוד וקבלת צו מעצר נגדו מבימ"ש.

אמש (ראשון), בפעילות של בלשי לב הבירה במרכז העיר ירושלים, אותר הרכב בו נהג החשוד, תושב העיר בן 25, נשוי ואב לילדים קטנים, והוא נעצר על ידי הבלשים והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

בין העבירות בהן הוא חשוד - ביצוע מעשים חמורים תוך שימוש בכוח ואיומים, ניסיון חטיפה ותקיפה.

על פי החשד, לפני מספר ימים, בתאריך 29.10, חלף החשוד עם רכבו בשעת לילה סמוך לתחנת אוטובוס בשכונה בצפון העיר ירושלים, שם עמדה באותה העת קטינה. החשוד פנה אל הילדה וביקש את עזרתה למצוא את המצת ברכבו. לאחר שהיא נעתרה לסייע לו, הוא דחף אותה לכיוון הרכב, ביצע בה מעשה חמור, איים כי ברשותו סכין והושיבה בכוח במושב הנוסע. בתושייה רבה, הצליחה הקטינה להימלט מהרכב והחשוד נמלט מהמקום.

במקרה נוסף שהתרחש על פי החשד יומיים לאחר מכן, צעדה לתומה קטינה ברחוב בירושלים באישון לילה. בשלב מסוים, הבחינה ברכב בו יושב חשוד המתבונן בה. לפתע, החשוד שנהג ברכב, יצא מתוכו והחל רודף אחריה עד שהשיגה, נקט באלימות כלפיה ולפת את ידו על צווארה. גם במקרה זה, תושייה רבה וצרחות של הקורבן בשל מעשיו, הניסו את החשוד שנמלט במהירות עם רכבו.

בסיום חקירתו אמש, החשוד נכלא והבוקר כאמור, נעתר ביהמ"ש לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו ב-4 ימים, עד לתאריך 13.11, לטובת השלמת פעולות חקירה נוספות.