מפחיד: שלף כלי חד, סגר את דלתות וניסה לחטוף את הטרמפיסטית

בבית המשפט הוארך היום (חמישי) מעצרו של חשוד, בן 22, שלפי החשד ניסה לחטוף השבוע טרמפיסטית שאותה אסף מירושלים. הפרטים המחרידים והמטלטלים פורסמו על ידי המשטרה.

האירוע התרחש ביום שלישי השבוע, בשעות הערב. במוקד המשטרה התקבל אז דיווח על אישה במצוקה. לנקודה שנמסרה הוזעקו שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון.

השוטרים פגשו את המתלוננת, והיא סיפרה כי עלתה לרכב שאסף אותה 'טרמפ' מאזור 'הר הרצל' לכיוון יעדה.

לדבריה, כשהגיעו ליעד שלף לפתע לעברה הנהג הצעיר מכשיר חד ונעל את דלתות הרכב תוך שממשיך נסיעתו.

עוד סיפרה כי בשלב מסוים, לאחר שסירב הנהג להורידה מהרכב, ניצלה בתושייה רבה את האטת מהירות נסיעתו, והצליחה לפתוח את דלת הנוסע ולמלט עצמה מהרכב.

היא יצאה מהרכב תוך כדי נסיעה, והתגלגלה לעבר שיחים שבצד הדרך. שם היא הסתתרה עד להגעת השוטרים שהוזעקו על ידה.

בפעולות חקירה מואצות, תוך פעולות לאיתור תיעוד ממצלמות אבטחה שבמרחב הציבורי, הצליחו חוקרי המשטרה ושוטרי סיור מוריה להתחקות אחר הרכב החשוד, ובמשך שעות לילה ארוכות ביצעו ניסיונות לאתר את הנהג, לרבות תצפית רציפה לעבר הרכב.

אמש, אותר החשוד והועבר לחקירה בתחנת מוריה. בחיפוש ברכבו אותר בין היתר הכלי החד שעל פי החשד עשה בו שימוש.

בסיום חקירתו, תוך שהתעורר חשד המשטרה כי הוא מעורב גם במקרה דומה נוסף שהתרחש בימים האחרונים, בו הותקפה צעירה תוך אלימות בניסיון לבצע בה מעשה חמור - נכלא החשוד.

היום התקיים בבית המשפט דיון בעניינו, ובמהלכו נעתר בית המשפט לבקשת נציג המשטרה - והורה על הארכת מעצרו של החשוד ב-4 ימים, לטובת המשך חקירת המקרים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגוע בביטחונו ובשלומו של הציבור ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם חשודים במעשים חמורים אלה", נמסר מהמשטרה.