המשטרה בהודעה חריגה: נפלתם קרבן להונאה שלו? בואו למסור עדות

באורח חריג, משטרת ישראל פרסמה היום (ראשון) את תמונתו של חשוד בהונאת קשישים, לאחר שעל פי החשד גנב מהם עשרות אלפי שקלים.

משטרת ישראל הודיעה היום כי היא קוראת לציבור שנפגע מהחשוד יצחק (איציק) בסון בחשד להונאה/ גניבת כסף, להגיש תלונה.

לפי ההודעה, היחידה ללוחמה בפשיעה של משטרת מרחב דן ממשיכה בחקירה יסודית בהמשך לשתי תלונות שהתקבלו אודות עוקץ כסף מקשישים.

כזכור, חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה של משטרת מרחב דן פתחו בחקירה (29/10/25) עם קבלת תלונה על גניבת כסף מחשבון בנק של קשיש. נגנבו כ-60,000 ש"ח מחשבון הבנק.

מיד למחרת, בלשי היחידה איתרו את החשוד, בן 50, תושב חולון, ועצרו אותו עפ"י צו בימ"ש לחקירה בגין שימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום בכוונה להונות מספר רב של משתמשים או כלפי חסרי ישע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועושק ע"י קבלת דבר שאינו מגיע כדין. בימ"ש השלום בת"א האריך את מעצרו עד לתאריך 13/11/25.

בשלב זה קיימות שתי תלונות נגד החשוד והחוקרים ממשיכים בחקירה יסודית תוך איסוף ממצאים וראיות.

המשטרה ביקשה מהציבור לבוא ולהעיד נגד הגנב לכאורה:

"אנו קוראים לכל אדם שנפל קורבן להונאה ע"י החשוד ששמו יצחק (איציק) בסון, לגשת באופן מיידי לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה.

משטרת ישראל קוראת לציבור לפעול במשנה זהירות בעת מסירת פרטים אישיים כמו פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי."