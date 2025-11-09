רגעי הפגיעה בניידת המטשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש נגד נהג משאית תושב אום אל פחם, שסירב לעצור לבדיקת שוטר - ופגע בניידת במהלך בריחה. השוטר הנחוש עקב אחריו ברכב אזרחי - ותפס אותו. צפו בתיעוד מרגעי הדרמה בכביש.

זה קרה לפני קרוב לשבועיים. בתאריך 25/10/25, בשעות הצהריים, ביצעו שוטרי המחוז הצפוני במשטרת ישראל מחסום יזום על כביש 90, תוך שהם בודקים נהגים המגיעים מכיוון דרום לצפון. במהלך שהותם במקום, ליד המחסום, זיהה אחד השוטרים משאית הגוררת עגלה. הוא סימן לה לעצור בצד הדרך לצורך בדיקת רישיונות. אלא שבשלב הזה נהג המשאית לא שעה לבקשת השוטרים, והחל להאיץ את נסיעתו אל תוך היישוב תל תאומים. השוטרים, שהבחינו בכך, פתחו בנסיעה אחר הנהג תוך שהם כורזים לו לעצור. הוא סירב לקריאותיהם - והם יצאו לעקיפה במטרה לעצור אותו. נהג המשאית שזיהה את הניידת הסית את המשאית ופגע בניידת - תוך שהוא מסכן את חיי השוטרים. תיעוד אותם רגעים נצרב במצלמות. השוטר שנאלץ לעצור את הניידת, עלה על רכב של אזרח שהבחין במתרחש, ועקב אחר המשאית מבלי שהנאשם מודע לעובדה שהשוטר נמצא מאחריו. זמן קצר לאחר מכן, המשאית שירדה מהציר הראשי נעצרה סמוך לקיבוץ רשפים, והשוטר ירד לכיוון המשאית במטרה לעצור את הנהג. אלא שאז הבחין נהג המשאית בשוטר, האיץ שוב את נסיעתו והשוטר הגיב בירי מדויק לעבר הגלגלים. המשאית המשיכה בנסיעה פרועה בתוך הקיבוץ תוך שהיא פורצת שער ובסופו של דבר נעצרה בסיוע ניידות מגב שהוזעקו לסייע באירוע. לאחר עצירת המשאית התברר כי הנהג, תושב אום אל פאחם בן 40, נוהג כאשר הוא פסול לנהיגה למשך 6 שנים וכי למשאית בה נהג אין רישיון רכב בתוקף.

הניידת הפגועה ( צילום: דוברות המשטרה )

מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת וביום 06/11/25, עם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד קים בוטקובסקי כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי נוף הגליל.

רפ"ק עופר גור סגן מפקד תחנת בית שאן מסר: "תחנת בית שאן גובלת בירדן ובשטחי איו"ש ושוטרי התחנה מוכוונים לעבודת שיטור שגרתית עם יכולת מעבר מהיר לחירום. השוטרים שלנו שזיהו את המשאית מגיעה מכיוון שטחי איו"ש ואת התנהגות הנהג חשבו לאורך כל האירוע על האפשרות שמדובר באירוע פח"ע וביצע פעולות יוצאת דופן עד לסיום האירוע.

"נהג ללא רישיון שבוחר לנהוג על משאית כזו, הוא ללא ספק פצצה מתקתקת על הכביש. אני שמח שבזכות פעילותם הנחושה של השוטרים הוא ישב מאחורי סורג ובריח ולא ימשיך לסכן את ציבור משתמשי הדרך".