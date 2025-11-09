"אח בכיר" בבית חולים נעצר; אלו האנשים שנתפסו לידו ברכב | צפו

גבר בשנות השלושים לחייו, תושב הפזורה הבדואית, המשמש כאח בכיר בבית חולים בדרום הארץ - נעצר בסוף השבוע לאחר שנתפס מסיע שוהים בלתי חוקיים מחברון. כך פרסמה היום (ראשון) המשטרה. צפו בתיעוד דרמטי מרגעי התפיסה.

הוא נתפס כאמור בסוף השבוע, במהלך פעילות שגרתית של שוטרי תחנת ערוער באתרי בנייה בפזורה הבדואית.

זה קרה כאשר השוטרים הבחינו במהלך הפעילות ברכב חשוד היוצא מאתר בנייה ובתוכו שלושה חשודים וכלי עבודה.

בבדיקה עלה כי החשודים הם שוהים בלתי חוקיים תושבי נפת חברון, והנהג הוא תושב הפזורה בשנות ה-30 לחייו משמש כאח בכיר בבית חולים בדרום.

כאמור הוא נעצר במקום, ובהמשך מעצרו הוארך בהוראת בית המשפט עד ליום שני השבוע, לצורך מיצוי החקירה והגשת כתב אישום.

מאז תחילת השנה, כך ציינה המשטרה היום, נתפסו נתפסו מעל 800 שוהים בלתי חוקיים ונסגרו 141 עסקים.

"שוטרי מרחב הנגב של המחוז הדרומי מבצעים כל העת פעילות אכיפה כנגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים כל זאת במטרה לחזק את ביטחון הציבור", מסרה המשטרה.

"העסקת שוהים בלתי חוקיים בניגוד לחוק אינה רק עבירה פלילית, אלא גם מהווה סיכון ישיר לביטחון הציבור", מוסיפים במשטרה.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאמצעים מגוונים, לרבות באמצעות צווים מנהליים ואכיפה מוגברת, כנגד בעלי עסקים ואזרחים המסייעים ולוקחים חסות על אותם שוהים בלתי חוקיים".