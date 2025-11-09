אחרי שפונתה לבית חולים: אלו המגבלות שדורשים להטיל על הפצר"ית

משטרת ישראל פנתה היום (ראשון) לבית משפט השלום בתל אביב, בבקשה להחמיר את תנאי השחרור שנקבעו לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי.

הם ביקשו, בין היתר, פיקוח הדוק של שבעה מפקחים שילוו אותה באופן צמוד גם בבית החולים, וכן שתדרש להפקיד את דרכונה, הישראלי וכן דרכונה הזר אם יש כזה ברשותה, ובכך לא לאפשר לה לצאת מהארץ עד לסוף השנה.

בבקשה נכתב בין היתר: "בהמשך לנושא המפקחים שעלה בדיון השחרור של החשודה, מצורפת רשימת מפקחים שישׁהו עם החשודה ויפקחו עליה, בכפוף לאילוצים הנובעים משהייה במתקן רפואי, ולאחר מכן גם במהלך מעצר הבית. בית המשפט מתבקש להורות על עיכוב יציאתה מהארץ של החשודה עד לתאריך 31.12.25, וכן להורות לה להפקיד את דרכונה הישראלי והזר ביחידת החקירות".

הבקשה שוגרה בעקבות פינויה של הפצר"רית לשעבר לבית החולים איכילוב הבוקר. כזכור וכפי שדווח בכיכר השבת, כוחות חירום והצלה הוזעקו הבוקר לביתה של תומר-ירושלמי, ברמת השרון, לאחר שככל הנראה נטלה תרופות יתר. לאחר טיפול ראשוני, היא פונתה בהכרה מעורפלת לבית החולים 'איכילוב' בתל אביב.

מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".

בתחילת השבוע שעבר היא אותרה אחרי שעות של חיפושים בחוף הים בהרצליה, לאחר שעלה חשש כבד שניסתה לפגוע בעצמה. לאחר מכן היא נעצרה, נבדקה ובמהלך השבוע שהתה במעצר ובחקירות - עד יום שישי האחרון, אז שוחררה בהוראת בית המשפט למעצר בית. במקביל, ביום שישי האחרון אותר ככל-הנראה האייפון שלה, שנעלם באזור חוף הצוק בתל אביב, על ידי צוללנית, והוא הועבר לבדיקת המשטרה.